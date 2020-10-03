Политолог показал "роковую заразительницу" Трампа: Ждём заявления о "русском следе"

Политолог Владимир Корнилов показал на своей странице в Twitter "роковую заразительницу", которая предположительно передала коронавирус американскому лидеру Дональду Трампу и его жене Меланье Трамп.

Речь об одной из помощниц главы Белого дома Хоуп Хикс. Женщина сопровождала президента в ходе двух его рабочих поездок на текущей неделе.

А вот та самая дама, от которой предположительно заразились Трамп с супругой. Зовут Хоуп Хикс. Судя по её активным контактам в последние дни, там половина Белого дома должна уже заразиться.

Роковая женщина! Не удивлюсь, если нас обвинят в том, что это мы её туда заслали pic.twitter.com/skIDq3Kdgy — Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) October 2, 2020

2 октября стало известно, что сотрудница администрации лидера США больна COVID-19. Сразу после этого тесты сдали Трамп и его супруга, оба в итоге оказались положительными.

Корнилов подчеркнул, что судя по активным контактам Хикс в последнее время, с инфекцией вскоре может слечь половина сотрудников Белого дома. Он не исключил, что Вашингтон со своей любовью к конспирологии и в этой ситуации углядит "российский след".