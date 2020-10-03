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Политолог показал "роковую заразительницу" Трампа: Ждём заявления о "русском следе"

03 октября 2020, 01:05  •  57 • Политика
Политолог Владимир Корнилов показал "роковую заразительницу" Дональда Трампа. Ею предположительно является его помощница Хоуп Хикс. Эксперт с иронией заметил, что теперь можно ждать заявления Вашингтона о "русском следе": "Не удивлюсь, если нас обвинят в том, что это мы её туда заслали".
Политолог Владимир Корнилов показал на своей странице в Twitter "роковую заразительницу", которая предположительно передала коронавирус американскому лидеру Дональду Трампу и его жене Меланье Трамп.
Речь об одной из помощниц главы Белого дома Хоуп Хикс. Женщина сопровождала президента в ходе двух его рабочих поездок на текущей неделе.
А вот та самая дама, от которой предположительно заразились Трамп с супругой. Зовут Хоуп Хикс. Судя по её активным контактам в последние дни, там половина Белого дома должна уже заразиться.
Роковая женщина! Не удивлюсь, если нас обвинят в том, что это мы её туда заслали pic.twitter.com/skIDq3Kdgy
— Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) October 2, 2020
2 октября стало известно, что сотрудница администрации лидера США больна COVID-19. Сразу после этого тесты сдали Трамп и его супруга, оба в итоге оказались положительными.
Корнилов подчеркнул, что судя по активным контактам Хикс в последнее время, с инфекцией вскоре может слечь половина сотрудников Белого дома. Он не исключил, что Вашингтон со своей любовью к конспирологии и в этой ситуации углядит "российский след".
Не удивлюсь, если нас обвинят в том, что это мы её [Хоуп Хикс] туда заслали, - написал политолог.

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