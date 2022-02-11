|
Политолог показал отношение Германии к Украине: Фатальный просчёт Олафа Шольца
11 февраля 2022, 17:15 • 68 • Политика
В Германии раскритиковали намерение канцлера Олафа Шольца посетить Украину накануне визита в Россию.
Политолог Александр Сосновский привёл статью в немецком издании специализированного научного журнала The World Economy, где критикуется политика правительства Олафа Шольца.
На инаугурационных переговорах с канцлером Олафом Шольцем в Вашингтоне президент США Джо Байден осмелился - вопреки суверенитету Германии - затормозить проект "Северный поток - 2", если Россия нападёт на Украину, чего Россия делать не намерена, пишет автор статьи Вольфганг Биттнер.
Он напоминает, что на протяжении многих лет за реализацию этого проекта бились многие в Германии, он может облегчить энергоснабжение страны. Однако США пытаются использовать ситуацию вокруг Украины для срыва поставок газа из России.
Автор напоминает, что активными противниками газопровода являются глава МИД ФРГ Анналена Бербок и министр экономики и энергетики Роберт Хабек, чья близость к США известна.
- подчёркивает автор. Он считает, что США превратили Украину в своего "питбуля".
- отметил Сосновский.
Подпишитесь на нас
68
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 февраля 2022, 07:45
|
07 февраля 2022, 16:25
|
08 февраля 2022, 16:55
|
08 февраля 2022, 01:45
|
11 февраля 2022, 00:20
|
09 февраля 2022, 10:25
|
11 февраля 2022, 03:50