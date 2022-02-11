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Политолог показал отношение Германии к Украине: Фатальный просчёт Олафа Шольца

11 февраля 2022, 17:15  •  68 • Политика
В Германии раскритиковали намерение канцлера Олафа Шольца посетить Украину накануне визита в Россию.
Политолог Александр Сосновский привёл статью в немецком издании специализированного научного журнала The World Economy, где критикуется политика правительства Олафа Шольца.
На инаугурационных переговорах с канцлером Олафом Шольцем в Вашингтоне президент США Джо Байден осмелился - вопреки суверенитету Германии - затормозить проект "Северный поток - 2", если Россия нападёт на Украину, чего Россия делать не намерена, пишет автор статьи Вольфганг Биттнер.
Он напоминает, что на протяжении многих лет за реализацию этого проекта бились многие в Германии, он может облегчить энергоснабжение страны. Однако США пытаются использовать ситуацию вокруг Украины для срыва поставок газа из России.
Автор напоминает, что активными противниками газопровода являются глава МИД ФРГ Анналена Бербок и министр экономики и энергетики Роберт Хабек, чья близость к США известна.
Удивительно, как Украина, парламент которой, как известно, полон фашистов, выдвигает такие требования и подкрепляет их словесными выпадами через своего посла. Каждый день заново: пренебрежение германским суверенитетом, дерзость и дерзость!
- подчёркивает автор. Он считает, что США превратили Украину в своего "питбуля".
Фатальный просчёт Олафа Шольца! Перед визитом в Москву он собирается 14.02 в Киев для встречи с Зеленским. Ничего он там не решит, а вот атмосферу встречи с президентом России отравит. Известный немецкий писатель Вольфганг Биттнер считает, что из Украины сделали "питбуля США",
- отметил Сосновский.

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