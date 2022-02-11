В Германии раскритиковали намерение канцлера Олафа Шольца посетить Украину накануне визита в Россию.

Политолог Александр Сосновский привёл статью в немецком издании специализированного научного журнала The World Economy, где критикуется политика правительства Олафа Шольца.

На инаугурационных переговорах с канцлером Олафом Шольцем в Вашингтоне президент США Джо Байден осмелился - вопреки суверенитету Германии - затормозить проект "Северный поток - 2", если Россия нападёт на Украину, чего Россия делать не намерена, пишет автор статьи Вольфганг Биттнер.

Он напоминает, что на протяжении многих лет за реализацию этого проекта бились многие в Германии, он может облегчить энергоснабжение страны. Однако США пытаются использовать ситуацию вокруг Украины для срыва поставок газа из России.

Автор напоминает, что активными противниками газопровода являются глава МИД ФРГ Анналена Бербок и министр экономики и энергетики Роберт Хабек, чья близость к США известна.

Удивительно, как Украина, парламент которой, как известно, полон фашистов, выдвигает такие требования и подкрепляет их словесными выпадами через своего посла. Каждый день заново: пренебрежение германским суверенитетом, дерзость и дерзость!

- подчёркивает автор. Он считает, что США превратили Украину в своего "питбуля".

Фатальный просчёт Олафа Шольца! Перед визитом в Москву он собирается 14.02 в Киев для встречи с Зеленским. Ничего он там не решит, а вот атмосферу встречи с президентом России отравит. Известный немецкий писатель Вольфганг Биттнер считает, что из Украины сделали "питбуля США",

- отметил Сосновский.