Политолог Владимир Корнилов разоблачил откровенную ложь New York Post о России. "Вот кто они после этого?" - задаётся вопросом эксперт.

В своём Telegram-канале Владимир Корнилов наглядно показал, как западные пропагандисты взращивают среди своих граждан ненавистников России, используя при этом неприкрытую ложь.

Таким примером стал очередной выпуск газеты New York Post, выдавший публикацию под заголовком "Россия продолжает обстрелы украинских городов, несмотря на заявления о мирных переговорах". В качестве иллюстрации авторы выбрали фото ужасающих разрушений - часть многоэтажного дома попросту снесена, а на месте ещё накануне целых квартир с живущими там мирными людьми зияет огромная дыра. Однако дело в том, что этот бесчеловечный поступок совершили не русские военные, а украинские. Авторы использовали снимок обстрелянного вчера ВСУ дома в Донецке.

"Как я и предполагал, изображения разрушенного вчера дома на Текстильщике (Донецк) западные СМИ с нескрываемым удовольствием начали использовать как иллюстрацию "российских бомбардировок украинских городов"! В данном случае - New York Post. И вот кто они после этого?" - задаётся вопросом Владимир Корнилов.

Напомним, в среду утром украинские войска нанесли удар по одному из спальных районов Донецка. В результате налёта на месте верхних этажей многоэтажного жилого дома образовалась огромная воронка.

Подробнее о происшествии можно прочитать в публикации Царьграда "Воронка вместо этажей и чудесное спасение: Что известно об ударе ВСУ по Донецку".