Политолог: Поезда из Киева в Крым завтра не пойдут, такие обещания надо проверять

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил о том, что его страна планирует возобновить регулярные пассажирские перевозки в Крым. Причем, по его мнению, для этого надо, чтобы контрольно-пропускные пункты въезда и выезда «Чонгар» и «Каланчак» были оборудованы по последнему слову техники. Прокомментировать сенсационное заявление транспортного министра соседней страны «КП» попросила известного политолога Дениса Денисова.

- Главный транспортник незалежной вдруг завил о возобновлении пассажирского сообщения Украины с Крымом — почему?

- Да ничего тут нет неожиданного. Он же не говорил, что уже завтра ежедневные поезда из Киева в Крым пойдут?!

- Но он сказал, что железнодорожная компания Украины занимается реконструкцией путей и станций по направлению к в Крым.

- Не надо спешить. Не понимаю ажиотаж, связанный с этим заявлением. На неформальном уровне люди и так из Украины тысячами едут в Крым. Из Киева можно на маршрутке приехать, перейти пешком участок на границе и дальше на маршуртке поехать в любой город Крыма. Не факт, что кто-то что-то собирается делать, а не формализовать процесс.

- Может, в Киеве просто хотят контролировать эти перевозки и получать налоговые поступления?

- У меня нет уверенности, что мотивы новых властей Украины, и, в частности, нового министра инфраструктуры, направлены на облегчение жизни обычного человека. Чтобы ему удобней ездить из Украины в Крым и обратно. И без пограничных досмотров все-равно нельзя будет обойтись. Совсем упростили бы ситуацию прямые авиарейсы.

- Но этого ведь нет?

- Нет. А мотивы людей, принимавших такие решения, были связаны либо с личным обогащением, либо с давлением на конкурентов.

- Так когда пойдут поезда и полетят самолеты из Киева в Симферополь ?

- Была бы политическая воля — это можно сделать хоть завтра. Давайте дождемся конкретных решений — и поймем реальные мотивы.

- Когда министр заявляет, что украинские железные дороги уже работают в этом направлении — значит, деньги какие-то выделены?

- Не знаю, надо смотреть бюджет. Вряд ли министр сегодня точно понимает, что именно они собираются там делать. Были бы четко поставленные задачи —он бы назвал дату когда пойдет первый состав, а так он себе оставляет возможность для маневра. Чтобы, если что, дать задний ход...