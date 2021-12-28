Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ЕС потребовал 300 миллиардов от России: Это один из крупнейших споров в истории
План наступления на США прост. Русский мат в три хода описал Баранец
Что известно о партизанском восстании в Одессе: Видеосвидетельство
Украинский политик не сдержался и перешёл на русский после слов Путина: "Вр...
Главная / Политика

Политолог подтвердил скандальные подозрения о Зеленском: "Соответствует действительности"

28 декабря 2021, 17:50  •  70 • Политика
Политолог Юрий Кот подтвердил скандальные подозрения о Владимире Зеленском, которого подозревают в употреблении запрещённых веществ: "Соответствует действительности". Эксперт привёл ряд аргументов, которые, по его мнению, могут доказать состоятельность этих предположений.
На Украине в настоящее время разворачивается скандал, центральной фигурой которого стал президент страны Владимир Зеленский, подчеркнула ведущая телеканала Царьград Елена Афонина в эфире программы "Не могу молчать".
Распространилось мнение, что у главы государства могут не выдержать нервы в ситуации обострения между Москвой и Киевом, поскольку у него якобы не всё в порядке с психикой.
Причина, как подозревают некоторые внутри Незалежной, состоит в том, что украинский лидер - будто бы наркоман. Эти сведения в прямом эфире прокомментировал политолог Юрий Кот.
Он выразил полную убеждённость, что данные разговоры - не просто слухи, и заверил, что данная информация "соответствует действительности". По его словам, есть ряд аргументов, которые подтверждают состоятельность этих подозрений.
Эксперт считает, что Зеленский и ранее был пристрастен к запрещённым веществам. Он обратил внимание на то, как президент Украины постоянно "дёргает носом" и пребывает в состоянии дезориентации.
Кроме того, собеседник "Первого русского" указал на периодически возникающую бессвязность в речи лидера Незалежной, свидетельствующую о замутнённости сознания.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



70
Источник
Похожие новости
28 декабря 2021, 08:30
"Товарищи, отойдите подальше": Военкор предложил быстрый способ усмирить ВСУ в Донбассе
28 декабря 2021, 04:25
"Рэмбо Путина": Bild призвал читателей всерьёз бояться
28 декабря 2021, 02:40
Не согласен на роль "хромой утки": Что известно о преемнике Путина
28 декабря 2021, 12:00
Киеву на заметку: Войска России могут войти в Донбасс, и это законно
28 декабря 2021, 00:55
Склероз Байдена: До войны меньше месяца - Fox News
28 декабря 2021, 13:45
США угодили в ловушку. Как Россия добьётся изгнания Америки из Украины
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 декабря 2021, 08:10
Цены на газ: производство умрёт, население разорится
26 декабря 2021, 01:05
Мария Захарова ответила на "разоблачение" бежавшей из России Любови Соболь
26 декабря 2021, 12:45
Делягин назвал русские города, по которым ударит Украина: "Всё плохо"
26 декабря 2021, 08:40
ЕС потребовал 300 миллиардов от России: Это один из крупнейших споров в истории
27 декабря 2021, 09:45
Лондон официально объявил Россию врагом. Русские ответили: "Кажется, Британия входит в НАТО?"
23 декабря 2021, 03:05
В Германии назвали главное условие сертификации "Северного потока - 2"
22 декабря 2021, 15:25
Требование Максаковой к Путину довело украинского журналиста до слёз: "No comments"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.