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Политолог подтвердил скандальные подозрения о Зеленском: "Соответствует действительности"
28 декабря 2021, 17:50 • 70 • Политика
Политолог Юрий Кот подтвердил скандальные подозрения о Владимире Зеленском, которого подозревают в употреблении запрещённых веществ: "Соответствует действительности". Эксперт привёл ряд аргументов, которые, по его мнению, могут доказать состоятельность этих предположений.
На Украине в настоящее время разворачивается скандал, центральной фигурой которого стал президент страны Владимир Зеленский, подчеркнула ведущая телеканала Царьград Елена Афонина в эфире программы "Не могу молчать".
Распространилось мнение, что у главы государства могут не выдержать нервы в ситуации обострения между Москвой и Киевом, поскольку у него якобы не всё в порядке с психикой.
Причина, как подозревают некоторые внутри Незалежной, состоит в том, что украинский лидер - будто бы наркоман. Эти сведения в прямом эфире прокомментировал политолог Юрий Кот.
Он выразил полную убеждённость, что данные разговоры - не просто слухи, и заверил, что данная информация "соответствует действительности". По его словам, есть ряд аргументов, которые подтверждают состоятельность этих подозрений.
Эксперт считает, что Зеленский и ранее был пристрастен к запрещённым веществам. Он обратил внимание на то, как президент Украины постоянно "дёргает носом" и пребывает в состоянии дезориентации.
Кроме того, собеседник "Первого русского" указал на периодически возникающую бессвязность в речи лидера Незалежной, свидетельствующую о замутнённости сознания.
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