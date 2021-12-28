Политолог Юрий Кот подтвердил скандальные подозрения о Владимире Зеленском, которого подозревают в употреблении запрещённых веществ: "Соответствует действительности". Эксперт привёл ряд аргументов, которые, по его мнению, могут доказать состоятельность этих предположений.

На Украине в настоящее время разворачивается скандал, центральной фигурой которого стал президент страны Владимир Зеленский, подчеркнула ведущая телеканала Царьград Елена Афонина в эфире программы "Не могу молчать".

Распространилось мнение, что у главы государства могут не выдержать нервы в ситуации обострения между Москвой и Киевом, поскольку у него якобы не всё в порядке с психикой.

Причина, как подозревают некоторые внутри Незалежной, состоит в том, что украинский лидер - будто бы наркоман. Эти сведения в прямом эфире прокомментировал политолог Юрий Кот.

Он выразил полную убеждённость, что данные разговоры - не просто слухи, и заверил, что данная информация "соответствует действительности". По его словам, есть ряд аргументов, которые подтверждают состоятельность этих подозрений.

Эксперт считает, что Зеленский и ранее был пристрастен к запрещённым веществам. Он обратил внимание на то, как президент Украины постоянно "дёргает носом" и пребывает в состоянии дезориентации.

Кроме того, собеседник "Первого русского" указал на периодически возникающую бессвязность в речи лидера Незалежной, свидетельствующую о замутнённости сознания.