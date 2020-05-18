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Политолог: Почему слова президента о России как отдельной цивилизации стали сейчас еще более уместными

18 мая 2020, 11:20  •  78 • В России

"Россия - это не просто страна, это действительно отдельная цивилизация: это многонациональная страна с большим количеством традиций, культур, вероисповеданий, - отметил глава государства в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин" , которая вышла в эфир 17 мая, - Если мы хотим сохранить цивилизацию, мы должны делать упор именно на высокие технологии и на будущее развитие".

Прокомментировать это заявление kp.ru попросила заместителя главы Международного Евразийского движения и члена Изборского клуба Валерия Коровина.

- Почему это заявление главы государства, сделанное им некоторое время назад, опубликовано в СМИ именно сейчас?

- Это заявление стало еще более уместным, чем прежде. В связи с последствиями, вызванными эпидемией коронавируса. Эпидемия продемонстрировала несостоятельность концепта единого, глобального человечества.

- Но при чем тут корнавирус?

- Глобальный Запад претендовал на доминирование. Исходил из того, что его исторический опыт вполне универсален для всего мира. И его достижения являются наивысшими. И он, Запад, исключителен. А эпидемия коронавируса продемонстрировала полную несостоятельность этого тезиса.

- Но ударил то он и по Западу, и по Востоку...

- Запад разделился в своей основе. Он оказался неспособным организовать усилия не только для спасения всего человечества — даже для эффективного спасения себя. То есть многолетний концепт цивилизации под руководством Запада потерпел крушение.

- Возник вопрос об альтернативе?

- Вопрос такой: если не однополярность, то что? И тут обоснованным становится уже не теоретический тезис о многополярном мире. А практические перспективы - когда не один, а несколько цивилизационных полюсов начнут доминировать. И на основе консенсуса станут определять судьбу развития человечества в целом.

- Один из центров — Россия?

- Одним из грядущих основных полюсов станет Евразийский. В центре которого находится Россия. Как источник Евразийской цивилизации. Ведь Россия — это государство-цивилизация. Которая объединяет множество близких по своей культуре народов и государств. Такой культурно-цивилизационный ареал. Включающий в себя, кроме русского народа немало других народов, в том числе Восточной Европы.

- Другие немалые населяющие Евразию народы с вами поспорят...

- Россия — это срединная, сердцевинная земля Евразийской цивилизации. Хартлэнд. Это пульсирующее пространство, из которого исходят импульсы для развития Евразийской цивилизации. Россия неизбежно станет центром притяжения и цивилизационного влияния. Вокруг которой сложится евразийский цивилизационной полюс — один из нескольких в грядущем мире.

- Найдутся противники.

- Это случится вне зависимости от того, какие силы будут противодействовать этому.

- Сколько лет на это уйдет — пять, десять?

- В зависимости от проявлений воли и ума. Прежде на это работали интеллектуальные силы, создавалось философское и политологическое обоснование. Теперь же проекту придано политическое измерение. Лидер страны выступает катализатором процесса, что ускоряет его.

- Но из ваших слов разве не реконструкция СССР следует?

- Советский Союз был идеологическим проектом. Марксистским. Суть СССР была в его догматической основе. Но это явление было геополитическим — не только в советский период, но и в романовский и в предыдущий. Судьба России — быть большим пространством, объединяющим в себе как в единой цивилизации множество культур и народов, близких русским по своей ментальности.

- Но вообще-то русские философы двух минувших веков это уже формулировали.

- Это особый цивилизационный тип — и да, на этом делали акцент и русские мыслители предыдущих столетий. Это пространство предопределено быть таким — вне зависимости от того, идеологический ли это проект, религиозно- государственный - то есть православно-монархический, как было до 1917-го. Это - матрица. Она предопределяет пересборку этого пространства.

- Но президент говорит об опоре на высокие технологии?

- Технологии являются следствием, вторичным компонентом по отношению к идее. На Западе они носят прикладной аспект, но в первую очередь Запад движим мессианством своим. Навязыванием своего образа мысли. Технологии — обеспечивающее средство для доминирования. Они не могут быть поставлены в центр. Президент показал движение от периферии в центр. К кристаллизации идеи, которая и ляжет в основу собирания большого пространства. И для реализации которой и понадобятся технологии. Сама идея выступит катализатором технологического рывка. Рывок сам по себе возникнуть не может.

Возможны серьезные силы противодействия. Которые не хотят такого становления. Не хотят возрождения России — как суверенного центра, который восстановит большие пространства. Нашими геополитическими оппонентами прикладываются большие усилия, чтобы этого не произошло.

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