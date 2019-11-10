Политолог: Почему Путин на Донбассе популярнее Зеленского? Да потому что последний не выполняет обещаний!

Опрос, который провели на Донбассе Украинский институт будущего и общественно-политический еженедельник «Зеркало недели» (издающийся в Киеве) о том, кому доверяют жители юго-востока незалежной, показал, что в лидерах доверия — отнюдь не глава самостийной. Лишь 1,3 процента опрошенных имеют симпатии к шестому президенту Украины Владимиру Зеленскому. Удивительно, но даже у лидера ЛДПР Владимира Жириновского больше — 1,4%! А вот Владимиру Путину на Донбассе доверяют 11,3% населения.

При том, когда задавался вопрос о принадлежности данных территории, чуть более половины респондентов проголосовали за присоединении Донецкой и Луганской республик к Российской Федерации. За комментариями «КП» обратилась к политологу Денису Денисову.

Политолог Денис ДенисовФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Почему так немного людей на Донбассе доверяют президенту страны, на территории которой они до сих пор проживают?

- По Зеленскому все объясняется просто. Это то, что, например, существует в его переговорах с западными партнерами. Человек привычно много обещает — но конкретики добиться от него невозможно.

- Слишком много популистских заявлений, ничем не обеспеченных?

- Именно! Нет конкретных действий - по реальному снижение градуса конфликта.

- Но пленных то он обменял — как обещал?

- 35 на 35? А пленных ведь несколько тысяч!

- Ну, и разведение войск начал...

- Это разведение в трех населенных пунктах, и никто пока не понимает, насколько это серьезный шаг. И не отыграют ли это назад уже через месяц. Исходят из его риторики, в которую еще полгода назад можно было бы поверить.

- А сейчас уже нет?

- Сейчас уже логично наступление разочарования. Кстати, если бы вопросы были оформлены в таблицу с фамилиями - и люди бы так проставляли свои оценки, то и у Путина был бы выше процент, и у Зеленского — тоже повыше оказался, но вряд ли намного.

- То есть, одна из проблем опроса — как именно спрашивали, как формулировали?

- Да, одна из значимых проблем - как именно спрашивают у людей, например, о разрешении конфликта. Происходят манипуляции с альтернативами. И получают данные, которые устраивают заказчиков.

- Неужели только половина жителей Донбасса хочет в Россию?

- Цифра в 50.9 процентов — меньше, чем число реально желающих в Россию. Их по факту более, чем три четверти населения. Вопрос в методологии такого рода исследований.

- А почему лидеры ряда российских партий и телеведущие оказались популярнее украинского президента?

- По русским политикам объяснение простое — люди на Донбассе смотрят общественно-политические ток-шоу российского ТВ и называют популярных людей с телеэкрана. А, например, украинский журналист и блогер Шарий обошел Зеленского потому, что он давно был популярен у тех, кто пользуются интернетом, и Анатолий зарекомендовал себя среди пользователей на Донбассе высоко.