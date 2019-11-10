Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Всё враньё... Горбачёв ждал, кто победит": Последний Маршал СССР об и...
Объединение России и Белоруссии. Всё решится 19 ноября
Преступление на Мойке: как продвигается дело об убийстве в Петербурге аспирантки...
«Будем обращаться в суд»: на Украине выразили недовольство задержанием в Польше ...
Главная / В России

Политолог: Почему Путин на Донбассе популярнее Зеленского? Да потому что последний не выполняет обещаний!

10 ноября 2019, 18:24  •  146 • В России

Опрос, который провели на Донбассе Украинский институт будущего и общественно-политический еженедельник «Зеркало недели» (издающийся в Киеве) о том, кому доверяют жители юго-востока незалежной, показал, что в лидерах доверия — отнюдь не глава самостийной. Лишь 1,3 процента опрошенных имеют симпатии к шестому президенту Украины Владимиру Зеленскому. Удивительно, но даже у лидера ЛДПР Владимира Жириновского больше — 1,4%! А вот Владимиру Путину на Донбассе доверяют 11,3% населения.

При том, когда задавался вопрос о принадлежности данных территории, чуть более половины респондентов проголосовали за присоединении Донецкой и Луганской республик к Российской Федерации. За комментариями «КП» обратилась к политологу Денису Денисову.

Политолог Денис ДенисовФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Почему так немного людей на Донбассе доверяют президенту страны, на территории которой они до сих пор проживают?

- По Зеленскому все объясняется просто. Это то, что, например, существует в его переговорах с западными партнерами. Человек привычно много обещает — но конкретики добиться от него невозможно.

- Слишком много популистских заявлений, ничем не обеспеченных?

- Именно! Нет конкретных действий - по реальному снижение градуса конфликта.

- Но пленных то он обменял — как обещал?

- 35 на 35? А пленных ведь несколько тысяч!

- Ну, и разведение войск начал...

- Это разведение в трех населенных пунктах, и никто пока не понимает, насколько это серьезный шаг. И не отыграют ли это назад уже через месяц. Исходят из его риторики, в которую еще полгода назад можно было бы поверить.

- А сейчас уже нет?

- Сейчас уже логично наступление разочарования. Кстати, если бы вопросы были оформлены в таблицу с фамилиями - и люди бы так проставляли свои оценки, то и у Путина был бы выше процент, и у Зеленского — тоже повыше оказался, но вряд ли намного.

- То есть, одна из проблем опроса — как именно спрашивали, как формулировали?

- Да, одна из значимых проблем - как именно спрашивают у людей, например, о разрешении конфликта. Происходят манипуляции с альтернативами. И получают данные, которые устраивают заказчиков.

- Неужели только половина жителей Донбасса хочет в Россию?

- Цифра в 50.9 процентов — меньше, чем число реально желающих в Россию. Их по факту более, чем три четверти населения. Вопрос в методологии такого рода исследований.

- А почему лидеры ряда российских партий и телеведущие оказались популярнее украинского президента?

- По русским политикам объяснение простое — люди на Донбассе смотрят общественно-политические ток-шоу российского ТВ и называют популярных людей с телеэкрана. А, например, украинский журналист и блогер Шарий обошел Зеленского потому, что он давно был популярен у тех, кто пользуются интернетом, и Анатолий зарекомендовал себя среди пользователей на Донбассе высоко.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



146
Источник
Похожие новости
10 ноября 2019, 02:09
Владимир Путин: Некоторые говорят, что это последнее изобретение человечества
10 ноября 2019, 15:09
Политолог: Рассуждая о «покорении Калининграда», в НАТО пытаются решить внутренние проблемы
10 ноября 2019, 18:24
Политолог: Почему Путин на Донбассе популярнее Зеленского? Да потому что последний не выполняет обещаний!
09 ноября 2019, 13:09
Госсекретарь США Помпео признался, что Украина – проект США
09 ноября 2019, 11:24
«Суды меня вымотали»: в Рязанской области 90-летнего профессора дважды осудили за растущую у него во дворе дикую коноплю
09 ноября 2019, 22:54
Наивные лопухи и «идиоты» vs* циничные лжецы-ублюдки
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 ноября 2019, 02:24
"Наведите порядок!": Путин заставил краснеть министра науки и высшего образования России
08 ноября 2019, 22:39
"Теперь понятно, зачем всё затеяли": Скабеева раскрыла план Украины по срыву развода войск в Донбассе
09 ноября 2019, 18:09
«На мелкие кусочки»: экс-министр уверен в распаде Украины
05 ноября 2019, 00:24
Как бы Лукашенко не упирался - Белоруссия станет частью России (Ростислав Ищенко)
07 ноября 2019, 17:24
Британцы в восторге от русских: Парад на Красной площади обсуждают The Daily Mail
06 ноября 2019, 21:54
Без споров и напрямую: В "Газпроме" назвали два условия поставок газа на Украину
08 ноября 2019, 09:39
Целых 1700 долларов, и все - старикам: Почему "счастливые" американские пенсионеры доживают жизнь в нищете
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.