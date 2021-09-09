Политолог: Победа в Афганистане заставила бы молчать Европу о преступлениях США

Как считает политолог-американист Дмитрий Дробницкий, победа в Афганистане заставила бы молчать Европу о военных преступлениях американцев, однако последние проиграли.

До катастрофы в Афганистане американским властям прощалось абсолютно все на мировой арене. Об этом РИА ФАН заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

Согласно отчету британской НКО Airwars, за 20 лет войны с терроризмом жертвами США стали десятки тысяч гражданских. Как отметил Дробницкий, в Афганистане Штаты американцы продемонстрировали свою полную несостоятельность.

"Все знали, что американцы убивают мирных жителей, но об этом молчали. Если бы они победили, никто не посмел бы вспоминать о военных преступлениях США", - считает он.

Однако Вашингтон проиграл. Теперь, международное сообщетсво находится в шоке, а США припоминают многочисленные жертвы, хотя никого раньше не волновало, что американцы снабжают оружием сирийских боевиков.

Провалом могут воспользоваться противники президента США Джо Байдена, но в ближайшее время политика американцев и их партнеров не изменится, ибо большинство стран мира полагаются на финансовую систему США.

Как ранее заявил изданию "ПолитЭксперт" политолог Владимир Штоль, из-за кризиса в Афганистане европейцы в очередной раз убедились в ненадёжности гарантий, которые дают США. Поэтому в Европе вновь заговорили о необходимости создания независимой от НАТО армии.

Однако Штоль считает подобные предложения пропагандистским шагом, за которым не последуют реальные действия.

Дело в том, что в нынешних условиях нет возможности для реализации проекта. Но провалы США могут запустить "эффект домино", вынуждая пересмотреть рассматриваемые стратегии.