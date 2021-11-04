Политолог ПМР: «Запад собирает силы для военной помощи Молдове, Украине и Грузии»

Кишинёв не отказался от планов вытеснить российских миротворцев из Приднестровья

«Официальный Кишинёв совсем недавно уклонился от участия во встрече в столице Швеции Стокгольме, где должны были провести переговоры участники формата «5+2». Мотивы этого уклонения продолжают вызывать интерес у экспертов, если иметь в виду развитие событий на Днестре на перспективу»,

– сообщает Информационное агентство «Новости Приднестровья».

По мнению автора статьи – приднестровского политолога Андрея Сафонова – Кишинёв отказался от переговоров не просто так, для того были веские причины и одна из них – расчёт на то, что в ноябре у Молдавии будет больше шансов надавить на Тирасполь и заставить его пойти на уступки. И такое вполне могло бы случиться, если бы Кишинёву не удалось заключить договор с «Газпромом», после чего газ в страну пошёл бы со стороны Румынии, а Приднестровье оказалось отрезанным от газоснабжения. Остаться без газа в преддверии зимы вынудило бы власти Приднестровья отказаться от независимости и вернуться в состав Молдовы, предполагает политолог. После чего вывод российских миротворцев с территории Приднестровья стал бы просто вопросом времени.

Для тех, кто сомневается в подобном развитии ситуации, Сафонов напоминает о том, что Соединённые Штаты начали поставки вооружения в Молдову, явно рассчитывая на военное обострение в регионе, что вполне могло бы случиться, останься Молдавия без российского газа.

Учитывая всё выше сказанное, понятно, что стокгольмская встреча проевропейскому правительству Молдавии была не нужна, ведь на ней представители Кишинёва могли взять на себя ряд обязательств, сделавших невозможным обострение в регионе.

Сегодня ситуация изменилась в лучшую сторону, однако нельзя рассчитывать на то, что опасность эскалации конфликта в Приднестровья исчезла, отмечает автор.

«В последние дни Кишинёв старается вновь мобилизовать Запад в свою поддержку, а от участия в евразийских интеграционных проектах максимально дистанцироваться. Обратим внимание на следующие факты. В интервью изданию «Коммерсант» 1 ноября Майя Санду заявила, что Молдова не является наблюдателем в Евразийском Экономическом Союзе, «и даже на будущее мы не рассматриваем этот вопрос». Это недвусмысленное послание Кремлю. Таким образом, Кишинёв по-прежнему следует в фарватере западной политики без малейших отклонений. Кстати, здесь же президент Молдовы заявила, что пока не планирует встречаться с лидером России Владимиром Путиным»,

– пишет ИА «Новости Приднестровья».

А ранее Санду объявила, что не собирается встречаться и с президентом ПМР Вадимом Красносельским, напоминает информационное агентство.

С другой стороны, уже объявлено – ЕС и Молдова в ближайшее время начинают диалог «на высоком уровне по политическим вопросам и вопросам безопасности» и по «противодействию гибридным угрозам». Традиционно под «гибридными угрозами» Запад подразумевает влияние России. Другими словами, внешнеполитический курс Молдавии не меняется, подчёркивает политолог.

На этом фоне Евросоюз подготовил доклад «Большие амбиции: наращивание российской военной мощи в Крыму и на Чёрном море».

«Запад должен быть готов противостоять российской угрозе путём активизации сотрудничества с Вооружёнными силами стран региона и совершенствования их инфраструктуры. С этой целью предлагается создать многонациональный корпус «Юго-восток», который сможет регулярно оказывать военную помощь Грузии, Украине и Молдове»,

– цитирует интернет-издание доклад ЕС.

Андрей Сафонов уверен – подобные планы являются угрозой большой войны в Черноморском регионе и на Днестре, особенно если учесть, что до конца года в Кишинёв прибудет новая партия американского оружия. Вряд ли США и Молдавия собираются воевать с Украиной или Румынией, остаются только Приднестровье и Россия.

«На фоне всего этого одной из возможных договорённостей в случае встречи в формате «5+2» могло стать дополнительное обеспечение мира и безопасности на Днестре. Но нужно ли это тем, кто поставляет Кишинёву оружие?»,

– подводит итог приднестровский политолог.