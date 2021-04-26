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Политолог: Пашинян хочет воспользоваться расколом среди жителей Армении
26 апреля 2021, 07:20 • 43 • Политика
Как считает политолог Грант Микаэлян, премьер-министр Армении Никол Пашинян хочет воспользоваться расколом среди жителей страны, чтобы получить "заряд легитимности".
Армянский народ сегодня расколот, чем и пытается воспользоваться подавший в отставку премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом заявил сайту 360tv.ru политолог Грант Микаэлян.
Он назвал действия Пашиняна манёвром, ибо у политика остаются высокие шансы на победу в случае проведения досрочных выборов. С технической точки зрения Пашинян продолжит выполнять обязанности председателя правительства.
"Это очень важно для того, чтобы сохранить контролируемую ситуацию внутри своей команды и дать чёткий сигнал своим сторонникам, что он никуда не уходит", - пояснил эксперт.
Пашиняну необходим "новый заряд легитимности", ослабший после провала в Нагорном Карабахе.
Как напоминает РИА ФАН, на прошлой неделе президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с премьер-министром Николом Пашиняном. В рамках диалога сторону обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.
Досрочные парламентские выборы в Армении должны пройти в июне 2021 года.
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