Политолог: Пашинян хочет воспользоваться расколом среди жителей Армении

Как считает политолог Грант Микаэлян, премьер-министр Армении Никол Пашинян хочет воспользоваться расколом среди жителей страны, чтобы получить "заряд легитимности".

Армянский народ сегодня расколот, чем и пытается воспользоваться подавший в отставку премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом заявил сайту 360tv.ru политолог Грант Микаэлян.

Он назвал действия Пашиняна манёвром, ибо у политика остаются высокие шансы на победу в случае проведения досрочных выборов. С технической точки зрения Пашинян продолжит выполнять обязанности председателя правительства.

"Это очень важно для того, чтобы сохранить контролируемую ситуацию внутри своей команды и дать чёткий сигнал своим сторонникам, что он никуда не уходит", - пояснил эксперт.

Пашиняну необходим "новый заряд легитимности", ослабший после провала в Нагорном Карабахе.

Как напоминает РИА ФАН, на прошлой неделе президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с премьер-министром Николом Пашиняном. В рамках диалога сторону обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

Досрочные парламентские выборы в Армении должны пройти в июне 2021 года.