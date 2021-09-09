Политолог: ПАСЕ получила установку по дискредитации выборов в России

Как считает политолог Сергей Марков, в ПАСЕ получили установку от Запада по дискредитации осенних выборов в России.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) продолжает проводить враждебную политику в отношении России. Об этом РИА ФАН заявил политолог Сергей Марков.

Ранее стало известно, что ПАСЕ планирует отправить пятерых наблюдателей за парламентскими выборами, которые пройдут в России 17-19 сентября. Затем организация подготовит отчёт о том, как Москва соблюдает обязательства в электоральной сфере.

Однако Марков считает, что объективности от документа ждать не приходятся. Не исключено, что отчёт начнут составлять еще до выборов.

Дело в том, что ПАСЕ придерживается враждебной политики в отношении России, а также установок от вышестоящих западных инстанций. Участие наблюдателей позволит придать сомнительному документу хоть какой-то легитимности.

“Имеется четкая политическая установка по дискредитации... государственной власти, выборов в том числе. В соответствии с ней и будет сформирован этот отчет, чтобы кардинально исказить существующую картину", - прогнозирует эксперт.

Как передает телеканал "360", ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что запланированные на осень 2021 года парламентские выборы могут стать очередной целью для провокаций извне. Сотрудники профильных ведомств в курсе этого, поэтому они готовятся к отражению ударов.