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Политолог озвучил методы давления Москвы на Лукашенко

23 ноября 2021, 12:30  •  122 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент Белоруссии не уйдет из-под влияния России, считает эксперт
Россия заинтересована в нетоксичном и более сговорчивом лидере Белоруссии. Москва хочет, чтобы Минск провел более глобальную модификацию политической системы страны, чем то, что определено в новом проекте конституции республики. Об этом заявил политолог Александр Класковский, комментируя интервью президента РБ Александра Лукашенко телеканалу BBC.
Эксперт подчеркнул, что глава государства был излишне эмоционален, в отличие от профессионального интервьюера, и наговорил много лишнего, в том числе, в отношении России, у которой остаются рычаги давления.
"Эмоции эмоциями, однако белорусский вождь достаточно трезво прикидывает реальные возможности Кремля в своем противостоянии с ним", – отметил Класковский.
Аналитик обратил внимание, что российский лидер Владимир Путин в последнее время демонстрирует явное недовольство своим союзником, отказываясь от личных встреч. По его словам, желание нашей страны сотрудничать с менее токсичным белорусским правителем упирается в упрямство Лукашенко.
Эксперт считает, что у РФ есть рычаги давления на РБ, будь то энергетическая отрасль или военная сфера, однако Кремль не может использовать весь "могучий арсенал" против Лукашенко.
По мнению политолога, экономическое давление сейчас нецелесообразно из-за того, что Белоруссия и так находится под западными санкциями. 
"Что еще? Ну не высаживать же в Дроздах (или где там сейчас обитает белорусский вождь) спецназ", – иронизировал эксперт.
Еще одним методом является продвижение собственного кандидата в президенты, однако этот вариант, как отметил Класковский, упирается в неработающую избирательную систему РБ.
Он уверен, что сместить Лукашенко сейчас довольно проблематично, поэтому у политика есть время для продвижения собственной конституции. В то же время, считает аналитик, президент Белоруссии не выйдет из-под влияния России, потому что его не принимают на Западе.
Напомним, ранее глава МИД Германии заявил, что Евросоюз продолжит оказывать давление на режим Лукашенко. Дипломат выразил поддержку белорусской оппозиции.

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