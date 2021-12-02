Политолог озвучил лицемерную сделку Запада с ЮАР: Страну превратили в ядерный полигон

Политолог Юрий Цветков озвучил лицемерную сделку коллективного Запада с ЮАР. Вся мировая прогрессивная общественность очень осуждала африканскую республику во второй половине XX века за апартеид, но при этом многие негласно с ней сотрудничали. Эту страну фактически превратили в ядерный полигон.

В прошлом месяце умер последний белый президент Южно-Африканской Республики Фредерик де Клерк, который ликвидировал апартеид в стране в 1990-х годах, заметила ведущая, журналистка Анна Шафран в эфире программы "Шафран" на Царьграде.

Апартеид представлял собой сегрегацию белых потомков колонизаторов и чернокожих аборигенов, которые долго жили в этом государстве по отдельности. Вся мировая прогрессивная общественность очень осуждала ЮАР во второй половине XX века за подобную политику.

На словах осуждала, но в реальности активно пользовалась сложившейся в этой стране системой, - подчеркнула ведущая "Первого русского".

О том, как именно это происходило, рассказал гость студии политолог, дипломат Юрий Цветков. По его словам, коллективный Запад, несмотря на декларируемое возмущение, активно сотрудничал с ЮАР для решения собственных экономических, политических и военных задач.

Неофициальные связи с африканской страной, например, ради алмазов, которыми республика богата, выстраивали США, Израиль, Япония, ФРГ, Нидерланды, Франция. Более того, ЮАР в рамках негласной сделки, по сути, использовали и как "полигон для экспериментов".