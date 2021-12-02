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Политолог озвучил лицемерную сделку Запада с ЮАР: Страну превратили в ядерный полигон

02 декабря 2021, 20:30  •  35 • Политика
Политолог Юрий Цветков озвучил лицемерную сделку коллективного Запада с ЮАР. Вся мировая прогрессивная общественность очень осуждала африканскую республику во второй половине XX века за апартеид, но при этом многие негласно с ней сотрудничали. Эту страну фактически превратили в ядерный полигон.
В прошлом месяце умер последний белый президент Южно-Африканской Республики Фредерик де Клерк, который ликвидировал апартеид в стране в 1990-х годах, заметила ведущая, журналистка Анна Шафран в эфире программы "Шафран" на Царьграде.
Апартеид представлял собой сегрегацию белых потомков колонизаторов и чернокожих аборигенов, которые долго жили в этом государстве по отдельности. Вся мировая прогрессивная общественность очень осуждала ЮАР во второй половине XX века за подобную политику.
На словах осуждала, но в реальности активно пользовалась сложившейся в этой стране системой, - подчеркнула ведущая "Первого русского".
О том, как именно это происходило, рассказал гость студии политолог, дипломат Юрий Цветков. По его словам, коллективный Запад, несмотря на декларируемое возмущение, активно сотрудничал с ЮАР для решения собственных экономических, политических и военных задач.
Неофициальные связи с африканской страной, например, ради алмазов, которыми республика богата, выстраивали США, Израиль, Япония, ФРГ, Нидерланды, Франция. Более того, ЮАР в рамках негласной сделки, по сути, использовали и как "полигон для экспериментов".
То, что Запад не мог сделать у себя в силу ряда причин, он мог спокойно, не привлекая внимания, протестировать на практике на далёкой территории, где-то там в Африке. Первое, что приходит в голову, - конечно, ядерная программа Израиля, - пояснил эксперт.

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