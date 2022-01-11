Политолог озвучил главный вопрос о погромах в Казахстане: "Это звенья одной цепи?"

Политолог Дмитрий Солонников озвучил главный вопрос о погромах в Казахстане. Он обратил внимание на два ключевых фактора - на социальный протест и устроенные вслед за этим погромы с участием радикалов: "Это звенья одной цепи?"

Политолог Дмитрий Солонников в эфире программы "Царьград. Главное" озвучил ключевой вопрос, возникший в связи с протестами в Казахстане, на который ещё предстоит ответить местным властям.

Он обратил внимание на два ключевых центра, участвовавших в событиях в республике: на демонстрантов, которые вышли с конкретным экономическим требованием к власти - снизить цены на газ, и зачинщиков беспорядков, которые серьёзно радикализировали митинги.

Социальный протест, который стал детонатором всего случившегося, был сам по себе или это звенья одной цепи?

- поставил основной вопрос эксперт.

Он не исключил, что вывести людей на улицы могли планировать заранее - ещё в прошлом году, чтобы затем использовать их для попытки государственного переворота.

С другой стороны, митингующие могли стать щитом для радикалов случайно, поскольку последние воспользовались моментом, оперативно вмешались и перевели запрос к властям в намного более опасную плоскость.

Выстроить цепочку событий официальному Нур-Султану сейчас крайне необходимо, чтобы понять природу произошедшего. Кроме того, в беспорядках можно увидеть "следы" разных игроков - влияние, скорее всего, оказывали местные олигархи, проживающие на Западе, а также представители тюркского и исламского мира, подытожил собеседник "Первого русского".