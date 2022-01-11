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Политолог озвучил главный вопрос о погромах в Казахстане: "Это звенья одной цепи?"

11 января 2022, 14:20  •  20 • Политика
Политолог Дмитрий Солонников озвучил главный вопрос о погромах в Казахстане. Он обратил внимание на два ключевых фактора - на социальный протест и устроенные вслед за этим погромы с участием радикалов: "Это звенья одной цепи?"
Политолог Дмитрий Солонников в эфире программы "Царьград. Главное" озвучил ключевой вопрос, возникший в связи с протестами в Казахстане, на который ещё предстоит ответить местным властям.
Он обратил внимание на два ключевых центра, участвовавших в событиях в республике: на демонстрантов, которые вышли с конкретным экономическим требованием к власти - снизить цены на газ, и зачинщиков беспорядков, которые серьёзно радикализировали митинги.
Социальный протест, который стал детонатором всего случившегося, был сам по себе или это звенья одной цепи?
- поставил основной вопрос эксперт.
Он не исключил, что вывести людей на улицы могли планировать заранее - ещё в прошлом году, чтобы затем использовать их для попытки государственного переворота.
С другой стороны, митингующие могли стать щитом для радикалов случайно, поскольку последние воспользовались моментом, оперативно вмешались и перевели запрос к властям в намного более опасную плоскость.
Выстроить цепочку событий официальному Нур-Султану сейчас крайне необходимо, чтобы понять природу произошедшего. Кроме того, в беспорядках можно увидеть "следы" разных игроков - влияние, скорее всего, оказывали местные олигархи, проживающие на Западе, а также представители тюркского и исламского мира, подытожил собеседник "Первого русского".

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