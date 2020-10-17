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Политолог ответил на слова Эрдогана о непризнании Крыма частью России
17 октября 2020, 17:05 • 65 • Политика
Эксперт уверен, что Анкара вынашивает планы по покорению полуострова
Политолог Евгений Сатановский прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о непризнании Анкарой Крыма частью России. По словам эксперта, с такой просьбой к турецкому лидеру "нижайше и покорнейше" обратилась Украина.
Ранее президент Турции заявил в ходе совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским, что Анкара по-прежнему отказывается признавать Крым частью РФ и выступает за территориальную целостность Незалежной, о чем писало РИА "Новости".
Политолог в довольно ироничной форме обрисовал встречу президента Украины Владимира Зеленского с его турецким коллегой, описав встречу "султана и халифа" с "лицедеем иудейского происхождения". Украинский лидер, считает Сатановский, проявил подобострастие к Эрдогану, за что был "допущен к его руке".
Эксперт также считает, что президент Турции вынашивает пантюркистские планы по расширению зоны влияния не только в пределах Украины и Молдавии, но и до Сибири, так как намерен стать "правителем всех тюрок". Именно по этой причине, полагает политолог, Анкара считает Крым частью Украины, а Украину – территорией Турции.
"Он – это военные базы в Африке и на Ближнем и Среднем Востоке, а также миллионы турок в Европе, готовых по его команде набить чучела из ее канцлеров и президентов", – заявил Сатановский в своем Телеграм-канале.
Ранее Сатановский заявил, что Турция не станет развязывать войну против РФ, несмотря на напряженные отношения Москвы с Анкарой.
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