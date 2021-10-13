Политолог оценила визит замгоссекретаря Нуланд в Россию

Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина в среду, 13 октября, в беседе с «Известиями» оценила приезд заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Москву, отметив перемены в американской дипломатии в отношении РФ.

«Ждать каких-либо прорывных шагов в этом направлении рано, а значит, и сообщать нечего. Слишком много вопросов у стран друг к другу, да и позиции сторон пока бескомпромиссны. Надо отметить, что мы наблюдаем перемены в американской дипломатии в отношении России. США идут на уступки, чего раньше не было», — отметила она.

Эксперт указала на то, что РФ и США обсуждают вопросы двусторонних отношений и стратегической стабильности, и даже если нет особых достижений, стороны договорились вновь встретиться и продолжить диалог, что немаловажно.

При этом, несмотря на снижение возможностей Соединенных Штатов оставаться мировым доминантом в финансовой сфере и «мировым жандармом», в Вашингтоне не забыли свои привычки и пока неохотно отступают, внемля здравому смыслу, добавила Панина.

«Для самой Нуланд этот вояж важен. Ей необходимо показать свою значимость в аппарате [президента США Джо] Байдена. Показать, что она в игре. <…> До приезда в Москву она говорила о задаче, которую ставит перед собой — выстроить с Россией предсказуемые отношения. Сможет ли она достичь каких-то результатов в этом направлении, пока сказать сложно», — заключила политолог.

Ранее в этот день замгоссекретаря США по политическим вопросам назвала очень продуктивным визит в администрацию российского лидера, где были запланированы переговоры с заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком и помощником российского лидера Юрием Ушаковым.

Накануне Нуланд заявила, что прошедшая в Москве встреча с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым была конструктивной. При этом, по словам Рябкова, особого прогресса в вопросе функционирования дипмиссий России в США достигнуто не было. Кроме того, по его словам, нельзя исключать и дальнейшего обострения в отношениях двух стран в данном контексте.

Также усомнился в конструктивности переговоров и российский сенатор Алексей Пушков. По его словам, Госдеп пытается делать вид, что есть прогресс, «тогда как его не видно».

В свою очередь, в Госдепе сообщили, что стороны договорились провести еще один раунд консультаций, чтобы обсудить тему функционирования своих дипломатических миссий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что контакты с Нуланд своевременны и необходимы. Однако, по его словам, в двусторонних отношениях РФ и США слишком большие авгиевы конюшни, чтобы их можно было сразу «разгрести».

В российской столице Виктория Нуланд пробудет до 13 октября. Программа ее визита включает в себя обсуждение двусторонних, региональных и международных проблем. После Москвы Нуланд отправится в Бейрут, где обсудит реформы и выборы в Ливане в 2022 году, а затем она намерена посетить Лондон.