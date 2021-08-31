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Политолог оценила слова советника Зеленского об отношениях с Россией

31 августа 2021, 16:55  •  99 • Политика
В Киеве прекрасно понимают невозможность отказа от экономических отношений с Россией. Об этом во вторник, 31 августа, заявила политолог Наталия Елисеева, говоря о высказывании советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича.
«Вне зависимости от того, что происходит в наших взаимоотношениях на международной арене, торговля, она как была, так она и происходит», — поделилась мнением эксперт. По ее словам, на Украине могут обвинять Россию в чем угодно, но никогда не откажутся от торгово-экономических связей с Москвой.
30 августа Арестович отметил, что Россия — пятый по объемам торговый партнер Украины, но когда-то была первым. Даже если Киев прекратит торговлю с Москвой, то должен спросить себя о возможных последствиях данного решения, подчеркнул он.
В пример советник Зеленского привел воевавшие более 80 лет Иран и Ирак, которые дипломатические отношения за десятилетия конфликта не разорвали.
28 августа аналитики американского финансового холдинга Morgan Stanley ухудшили оценку роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году до 3,4% против 4,5%, как ожидалось ранее. Как уточнили эксперты, они по-прежнему прогнозируют последовательный рост в третьем и четвертом кварталах 2021 года.
2 июня депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович высказал мнение, что для Киева обернулся экономической катастрофой отказ от торговых отношений с Россией. Парламентарий указал, что Киев поссорился со всеми соседями, что не прошло для Украины бесследно.
Отношения России и Украины осложнились после того, как в 2014 году в результате проведенного референдума полуостров Крым стал регионом РФ. Тогда 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение полуострова в состав страны. Киев сохраняет претензии на Крым, объявив его временно оккупированной территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители региона демократическим путем в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение.
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