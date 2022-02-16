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Политолог оценила решение Украины выйти из Антитеррористического центра СНГ

16 февраля 2022, 20:55  •  136 • Политика
Решение властей Украины выйти из Антитеррористического центра СНГ лишь формализует сложившуюся за последние годы практику. Об этом в среду, 16 февраля, заявила «Известиям» директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина.
«С одной стороны, подобное решение лишь формализует сложившуюся за последние годы практику. <…> С другой стороны, изменение политики Украины в сфере борьбы с терроризмом не ограничивается лишь пассивным саботажем совместной деятельности в рамках СНГ. Реальность такова, что после госпереворота 2014 года киевские власти превратили Украину в проходной двор для террористов и экстремистов всех мастей. Десятки ультраправых боевиков, неонацистов, в том числе из США и стран Западной Европы, принимали участие в боевых действиях на Донбассе. Большинство из них и сейчас находится на Украине», — отметила Панина.
По словам эксперта, помимо неонацистов действующий украинский режим «привечает» и воинствующих исламистов. В качестве примера политолог привела тот факт, что в Донбассе на стороне Киева воевали террористы с Северного Кавказа. Еще одну линию поддержки исламистов власти Украины развернули на крымском направлении, добавила она.
«На украинских властях в вопросе о поддержке террористов, как говорится, клейма негде ставить. И на этом фоне даже их формальная связь с Антитеррористическим центром СНГ выглядела абсурдом. Теперь же, после решения Верховной рады, формальная сторона приведена в соответствие с фактической», — констатировала Панина.
Накануне Верховная рада проголосовала за выход Украины из Антитеррористического центра государств — участников СНГ. За высказались 309 членов парламента при необходимом минимуме в 226 голосов. В пояснительной записке отмечено, что «содействие сепаратизму и терроризму в восточном регионе Украины» грубо нарушает права и свободы граждан и приводит к гибели гражданских и военных лиц. Это негативно сказывается на политической и экономической ситуации в стране. Официальный документ должен подписать президент Украины Владимир Зеленский.
Кроме того, Верховная рада проголосовала и за выход страны из соглашения СНГ о происхождении товаров.
13 февраля директор первого департамента СНГ МИД РФ Михаил Евдокимов заявил, что Киев при желании в любой момент может возобновить диалог в рамках Содружества. По его словам, в настоящее время все партнеры до сих пор считают Украину страной — участницей СНГ. Евдокимов отметил, что официального уведомления о намерении выйти из СНГ от Киева не поступало.
Украина — одна из тех стран, что стояли у истоков создания СНГ в 1991 году. При этом она так и не ратифицировала разработанный в 1993 году устав организации. После госпереворота 2014 года новое руководство страны заявило о намерении разорвать договоры, заключенные в рамках СНГ. В марте 2020 года Совет национальной безопасности и обороны Украины постановил прекратить председательство страны в СНГ и начать выход из Содружества. В уставных органах организации Киев не работает с 2018 года.
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