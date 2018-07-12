Политолог оценил заявление Тимошенко о способах вернуть Крым

Крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с Nation News оценил заявление главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о возвращении Крыма украинской стороне.

«Это традиционное заявление для этого политика, абсолютно популистское, лишённое какого-либо рационального содержания», — сказал Джаралла.

По его словам, данные высказывания Тимошенко предназначены только для избирателей и должны произвести на них хорошее впечатление. Как отметил эксперт, не приходится говорить о том, что это серьёзное заявление.

Со своей стороны, заместитель руководителя Института стран СНГ Игорь Шишкин в беседе с kp.ru заявил, что Тимошенко рвётся в президенты и ей постоянно нужно выступать с прорывными инициативами.

Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик подчеркнул, что разговоры о возвращении Крыма в состав Украины ведутся только украинской стороной.