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Политолог оценил заявление Тимошенко о способах вернуть Крым
12 июля 2018, 18:09 • 151 • Украина
Крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с Nation News оценил заявление главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о возвращении Крыма украинской стороне.
©Server Amzayev globallookpress.com
«Это традиционное заявление для этого политика, абсолютно популистское, лишённое какого-либо рационального содержания», — сказал Джаралла.
По его словам, данные высказывания Тимошенко предназначены только для избирателей и должны произвести на них хорошее впечатление. Как отметил эксперт, не приходится говорить о том, что это серьёзное заявление.
Со своей стороны, заместитель руководителя Института стран СНГ Игорь Шишкин в беседе с kp.ru заявил, что Тимошенко рвётся в президенты и ей постоянно нужно выступать с прорывными инициативами.
Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик подчеркнул, что разговоры о возвращении Крыма в состав Украины ведутся только украинской стороной.
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