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Политолог оценил заявление Порошенко об УПЦ МП

01 декабря 2018, 19:39  •  148 • Украина
Политолог Владимир Киреев в разговоре с RT прокомментировал заявление украинского лидера Петра Порошенко о том, что власти не позволят канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) «расставлять пальцы веером» в стране.
 
Reuters
 

По словам эксперта, вопрос вероисповедания приобрёл на Украине «крайне политизированный характер».

«Вытеснение Московского патриархата из общественной, культурной и политической жизни Украины является одним из магистральных направлений современной украинской политики… То, что сейчас делает Порошенко, — это посягательство на очень тонкие вещи. Он разрушает не только религиозный мир и украинскую религиозную культуру, но и православную и христианскую вообще, в мировом масштабе. По его действиям можно понять, насколько токсичным является современный политический режим на Украине», — сказал он.

При этом Киреев усомнился в том, что украинское государство сможет гарантировать украинцам право свободы вероисповедания, поскольку уже сейчас, по словам эксперта, ни о какой нейтральности речи не идёт.

«Последствия сегодняшних поступков Порошенко, которые, мы думаем, продиктованы желанием набрать очков перед президентскими выборами в плане разрушения глобального православия, вытеснения Московского патриархата с территории Украины будут иметь более далеко идущие последствия, чем правление его самого и, может быть, история современной политической системы на Украине, которая теперь не факт что просуществует большое количество лет», — заключил эксперт.

Ранее Порошенко заявил, что создаваемая на Украине автокефальная православная церковь не будет государственной.

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