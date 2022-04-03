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Политолог оценил заявление Польши о готовности разместить ядерное оружие США

03 апреля 2022, 14:20  •  469 • Политика
Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в воскресенье, 3 апреля, оценил заявление польского вице-премьера Ярослава Качиньского о том, что Польша готова разместить у себя ядерное оружие Соединенных Штатов.
«Качиньские, этот и его покойный брат, — часть той польской элиты, которая искренне, глубоко и на грани безумия ненавидит Россию. Поэтому от данного политика вполне можно ждать таких выступлений», — приводит RT слова специалиста.
Политолог отметил, что оценивать данные заявления с рациональной точки зрения «просто бессмысленно».
«Желание свою страну сделать возможным центром ядерного конфликта — такого может хотеть только человек, потерявший чувство реальности из-за патологической ненависти к России. Я не думаю, что политические лидеры западных стран отнесутся к этому заявлению всерьез <…> Качиньский в данном случае подыгрывает Соединенным Штатам», — заключил Почта.
Ярослав Качиньский 3 апреля завил, что Польша открыта для размещения в стране ядерного оружия США. При этом он подчеркнул, что на данный момент такой вопрос не стоит, однако «это скоро может измениться».
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