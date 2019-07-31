Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Официальных документов не получили»: генконсульство РФ попросило Украину объясн...
Всеобщий доступ: президент поручил сделать диспансеризацию реальной
Путин в конвенции показал, как будем делить Каспийское море
"Запад с нами! Заграница нам поможет": К изучению ситуации с "отр...
Главная / Украина

Политолог оценил заявление оппозиции Украины о курсе в НАТО и ЕС

31 июля 2019, 01:54  •  49 • Украина
Политолог Александр Асафов прокомментировал в беседе с RT заявление представителя украинской политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ильи Кивы о том, что курс Киева в Евросоюз и НАТО является бутафорией.
 
Reuters © Valentyn Ogirenko
 

«Очевидно, что все стремления к евроинтеграции, к вступлению в НАТО невыполнимы не только с точки зрения самого украинского государства, но и с точки зрения этих институций. Ни в ЕС, ни на европейском рынке, ни в НАТО Киев не ждут — и говорят об этом прямо. Для выполнения разных эпизодических задач в плане противодействия России для Украины, возможно, придумают какой-то новый статус, но страна не будет полностью интегрирована в организации», — считает эксперт.

Асафов также отметил, что стремление украинского государства в Евросоюз и НАТО можно назвать бутафорией.

По словам эксперта, курс на евроинтеграцию стал для Киева «скорее идеологической целью».

«Нужна какая-то красивая история, а вступление в НАТО для противодействия «страшной России» похоже на какую-то политическую цель. Но на деле это всё ширма для политической элиты, которая занимается личным обогащением. В данном случае Кива прав», — заключил он.

Ранее Кива заявил, что курс Киева в Евросоюз и НАТО является бутафорией.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



49
Источник
Похожие новости
30 июля 2019, 22:39
В Госдуме осудили слова о создании на Украине способных «достать Москву» ракет
30 июля 2019, 19:24
В Киеве при нападении на редакцию пострадали трое сотрудников
30 июля 2019, 22:39
«Новый формат»: зачем Зеленский заменил военный парад «Маршем достоинства»
30 июля 2019, 16:09
Украина отметит День независимости в новом формате
30 июля 2019, 16:09
Более 200 случаев торговли людьми выявили на Украине за полгода
30 июля 2019, 16:24
В Молдове планируют отменить запрет на российское телевидение
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 июля 2019, 04:09
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за акции протеста
25 июля 2019, 15:54
МИД предупредил о последствиях захвата Украиной российского танкера
28 июля 2019, 20:24
На границе с Крымом стоят очереди из украинских туристов
26 июля 2019, 08:24
На Украине попросили на выход как правящие, как и оппозиционные элиты
27 июля 2019, 10:24
МИД России одним вопросом поставил на место немецких дипломатов, "обеспокоенных выборами"
29 июля 2019, 07:54
Недооценка пропаганды. Кто пустил под откос «трюхан-мобиль»?
30 июля 2019, 06:39
"Стыдно возвращаться в заваленный мусором город": Украинский политолог сравнил столицы России и Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.