Политолог оценил заявление об аргументе «Нафтогаза» по поводу транзита

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал в беседе с RT заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о том, что в результате принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы из «Нафтогаза» Киев имеет возможность получить «серьёзный аргумент» в переговорах о транзите российского газа.

«На мой взгляд, разъединение «Нафтогаза» и украинской ГТС не настолько ожидаемо и очень нейтрально соотносится со всеми перспективами российского транзита через Украину. Во-первых, само разъединение предполагает новый порядок формирования транзита, в котором необязательно заключение долговременных контрактов. Россия с самого начала была на это согласна. Исходя из этого, можно предположить, что это не является аргументом и никакого влияния на переговоры по заключению долговременного транзитного соглашения не оказывает», — сказал он.

Брутер также отметил, что европейские правила, третий энергопакет, не предполагают заключение долговременных транзитных контрактов.

По его словам, «там совершенно другой порядок формирования цены на транзит и его количества».

«Украинская сторона выдаёт желаемое за действительное, пытаясь говорить, что она таким образом оказывает давление на Россию. В действительности же наша страна изначально предлагала разъединение как один из вариантов формирования транзита на ближайший период, пока «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» не заработают на полную мощность», — заключил эксперт.

Ранее Коболев заявил, что в результате принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы из «Нафтогаза» Киев имеет возможность получить «серьёзный аргумент» в переговорах о транзите российского газа.