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Политолог оценил заявление Минобороны Украины об увольнении офицеров и контрактников

30 июля 2018, 18:24  •  107 • Украина
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с RT прокомментировал заявление Минобороны Украины об увольнении 11 тыс. офицеров и контрактников за первые шесть месяцев 2018 года.
 
РИА Новости
 

«Всё-таки денежный фактор — основная причина. В армию хотели в основном из-за материальной выгоды. Даже когда наступило относительное перемирие в Донбассе, многие пошли из-за того, что была возможность получить хоть какую-то работу. А сейчас, когда довольствие снижается и мародёрством уже не позанимаешься, смысла служить нет», — считает эксперт.

По его словам, украинцы идут служить в армию не из патриотических соображений.

«Говорить о каком-то патриотизме тут вообще не приходится. О нём не приходилось говорить с самого начала. Была такая акция у киевской власти в начале конфликта в Донбассе, когда они условно-досрочно освободили заключённых с тем, чтобы они пошли на войну. С собой они принесли и тюремные повадки. Не патриотизм ведёт этих людей в окопы», — заключил Дудчак.

Ранее в Минобороны Украины рассказали, что за первые шесть месяцев 2018 года из украинской армии уволились 11 тыс. офицеров и контрактников. В ведомстве это объяснили недостаточным уровнем денежного обеспечения.

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