Политолог оценил заявление Киева о прокачке Россией газа через Украину

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT заявление зампреда Национального банка Украины (НБУ) Дмитрия Сологуба о том, что с учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году прокачивать его через Украину.

«Украина получила ответ на свой вопрос, и Россия больше не будет ничего обсуждать. Здесь проблема в том, что Киев взял на себя обязательство имплементировать украинское газовое законодательство под европейские нормы. Если этот, как и все необходимые законы, будут приняты до Нового года, то нет необходимости ни в новом контракте, ни в старом. Поскольку речь идёт о том, что каждый разовый случай поставки заявляется на разовом же аукционе или разовыми договорённостями», — сказал он.

По словам эксперта, в этом случае количество прокачиваемого газа зависит от конкретной ситуации и Украина «никак не сможет этому ни помешать, ни помочь».

«В случае же если законодательство не будет изменено до Нового года и тем самым сохранится юридическая ситуация, которая существует на данный момент, Россия готова продлить действующий контракт на год — до того как Украина изменит законодательство. Либо, если Киев категорически не захочет этого делать, Россия какое-то время сможет действовать за счёт газохранилищ, которые находятся в Европе», — считает Брутер.

Он также отметил, что Украина пытается торговаться в ситуации, «когда с ней уже никто не торгуется» и хочет получить гарантии того, что газ будет прокачиваться в течение долгого времени.

Ранее Сологуб заявил, что с учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году прокачивать его через Украину.

При этом он не исключил возможности временного прекращения транзита российского газа.