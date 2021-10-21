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Политолог оценил заявление генсека НАТО о приостановке работы миссии России

21 октября 2021, 01:05  •  58 • Политика
Политолог Руслан Бальбек прокомментировал в среду, 20 октября, заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что решение России о приостановке работы миссии не способствует диалогу, но альянс остается открытым к контактам.
Он выразил сожаление, что НАТО подразумевает под диалогом сдачу российских интересов в одностороннем порядке. «Думаю, что мы больше приобретем, если прекратим подобное «сотрудничество». Конечно, в НАТО нам рассказывают о важности сотрудничества, о том, что мы не враги, а сами спокойно продвигают вооружение к нашим границам», — отметил Бальбек в беседе с RT.
По словам эксперта, пришло время перевести отношения с Североатлантическим альянсом в новый формат. «Если мы друзья, то убирайте ракеты, а если враги, то мы будем сами решать, как обеспечить национальную безопасность. У нас уже нет сомнений в намерениях НАТО относительно России... Так что пусть решают, кто же Россия и НАТО на самом деле, мы свой выбор сделали», — заключил эксперт.
Ранее в этот день Столтенберг прокомментировал приостановку работы военной миссии НАТО в Москве. Генсек отметил, что альянс остается открытым к контактам, сообщает телеканал «Звезда».
18 октября Лавров заявил о приостановке с 1 ноября деятельности военной миссии НАТО в Москве в ответ на решение Североатлантического альянса отозвать аккредитацию у восьми сотрудников постпредства России при организации. Также прекратится деятельность информационного бюро НАТО в Москве, сообщает телеканал «360».
6 октября в НАТО решили отозвать аккредитацию у восьми сотрудников представительства России при организации. Теперь российским дипломатам доступно 10 аккредитаций при альянсе.
Столтенберг заявил, что решение о лишении аккредитации не связано с конкретными событиями. По его словам, в альянсе уже какое-то время наблюдали усиление «российской вредоносной деятельности».
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