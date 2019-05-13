Политолог оценил заявление еврокомиссара о главной задаче Зеленского

Киевский политолог Руслан Бортник, директор Института анализа и менеджмента политики, прокомментировал в разговоре с ФАН заявление еврокомиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Хана о том, что главной задачей избранного президента Украины Владимира Зеленского в ближайшие два года станет уплата государственных долгов.

«Я говорил ещё до президентских выборов: кто бы ни занял кресло президента, вопрос долгового кризиса и вопрос российского транзита газа необходимо будет решать», — сказал он.

По его словам, ЕС будет и дальше давить на Украину, причём Европа намерена получить не только экономические, но и политические дивиденды.

Как сообщалось, Хан заявил, что в ближайшие два года главной задачей Зеленского станет выплата государственных долгов.

По его словам, за указанный период Киев должен будет погасить задолженность, размер которой превышает 30% годового бюджета Украины.

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о том, что в настоящий момент страна «зажата долгом».