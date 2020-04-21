Политолог оценил заключение коалиционного соглашения в Израиле • 52 • Аналитика © РИА Новости / Евгений Биятов Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото Заключенное накануне соглашение между действующим премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и блоком "Кахоль-Лаван" Бени Ганца о создании чрезвычайного национального правительства не даёт пока оснований говорить о полном преодолении политического кризиса в Израиле, считает израильский политолог Арик Эльман. "Несмотря на вчерашнее "чудо...", надо подчеркнуть - у Израиля все еще нет правительства и отсчёт 21 дня, по истечении которых страна автоматически отправится на новые выборы, все еще продолжается. Для того, чтобы сделка Ганца и Нетаньяху стала реальностью, придется преодолеть несколько барьеров, первый из них - Кнессет, где будущая коалиция должна будет в экстренном темпе провести целый ряд поправок к действующим законам (в том числе Основным законам, имеющим силу конституции), дабы обеспечить исполнение подписанного вчера совершенно беспрецедентного коалиционного соглашения", - считает политолог. Еще одним серьезным препятствием на пути создания правительства национального единства, по мнению политолога, может стать Высший суд справедливости (БАГАЦ). Судьи могут оспорить право Нетаньяху возглавить кабинет министров, поскольку против него поданы три обвинительных заключения, в том числе и по подозрению в коррупции. "Израильская верховная судебная инстанция уже приняла к рассмотрению иск с требованием запретить Нетаньяху - обвиняемому по трём уголовным делам - возглавить будущее правительство. По договору между Нетаньяху и Ганцем, если БАГАЦ заблокирует Нетаньяху, страна вновь пойдет на выборы. Политики явно рассчитывают, что Верховные судьи побоятся взять на себя такую ответственность. Но что будет, если БАГАЦ разрешит Нетаньяху быть премьером (в соответствии с существующим законодательством), но объявит неконституционным все - или часть - того законодательства, которое должно стать фундаментом коалиции?" - отмечает Эльман. Возможны проблемы и при формировании кабинета министров, который уже обещает стать самым большим в истории страны. Претензии к Нетаньяху могут возникнуть у его надежных коалиционных партнеров - представителей правых национальных партий, которые рассчитывали на серьезные министерские портфели. "С учётом того, какое количество депутатов от правых (партий) останется за бортом нового правительства, и невозможности эффективно обеспечить коалиционную дисциплину в условиях коронавируса, никто не гарантирует, что законотворческий процесс пройдет гладко", - сказал Эльман. Как пишут израильские СМИ, в рамках заключённого накануне соглашения Нетаньяху останется на посту премьер-министра страны на полтора года, после чего его сменит Ганц, до этого момента Ганц будет занимать пост министра обороны. Оба участника сделки, по мнению политолога, могут считать себя победителями, поскольку оба реализовали свои основные политические цели. "Нетаньяху может считать себя победителем. Он ликвидировал единственную реальную альтернативу своей власти, получил гарантию пребывания на посту премьера на полтора года (срок по израильским меркам эпохальный), получил возможность свести счёты со всеми внутренними оппонентами и отстоял, как минимум на бумаге, такие приоритеты израильских правых, как Закон о национальном характере государства и аннексию территорий в Иудее и Самарии (на Западном берегу реки Иордан - ред.)", - считает Эльман. Ганц, несмотря на то что не сумел в отведённый ему срок сформировать правительство и вынужден был временно отложить мечту о премьерстве и пожертвовать частью своего блока, тем не менее также может считать себя одним из победителей в сложившейся ситуации. "Несомненно, и Бени Ганц может считать себя победителем - он добился всех целей, о которых заявлял в начале переговоров. Вето на кандидатуру Юлия Эдельштейна на пост спикера парламента, паралич любых инициатив по реформе израильской юридической системы, большое число министерских портфелей для своих сторонников (что гарантирует их лояльность) и, конечно же, обязательство Нетаньяху покинуть через полтора года резиденцию премьер-министра Израиля на улице Бальфур в Иерусалиме", - отмечает политолог. К проигравшему лагерю, как считает Эльман, можно отнести бывших союзников Ганца по блоку "Кахоль-Лаван" - прежде всего партию "Еш Атид" во главе с бывшим министром финансов Яиром Лапидом, которые после раскола блока вынуждены были уйти в оппозицию. В числе проигравших, по мнению Эльмана, также лидер партии "Наш дом - Израиль" Авигдор Либерман. "Проиграл Авигдор Либерман, поставивший на союз с Ганцем ради политической ликвидации Нетаньяху, и потерявший в результате свой статус "делателя королей" на израильском правом фланге", - считает политолог. Для того, чтобы оформить коалиционные соглашения, принять оговорённые в соглашении законы и распределить министерские портфели, у Нетаньяху и Ганца остается чуть более двух недель - мандат на формирование правительства, выданный президентом Реувеном Ривлиным Кнессету, истекает в полночь на 7 мая. Невозможность создать коалиционное правительство стала причиной политического кризиса в Израиле, продолжавшегося год и 4 месяца, и привела к трём подряд парламентским выборам в апреле и сентябре 2019 и в марте 2020 года. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





52 Источник Похожие новости И это только начало: чего еще нам ждать от 2020 года? Америка продемонстрировала силу, по-настоящему угрожающую России Центробанку приказали отступить. Что нам даст минимальная ставка? Слишком короткая слава "советского Суворова" Оптимизация? Уничтожение медицины! Коронавирус заставит Европу заплатить за политический суверенитет Новости партнеров