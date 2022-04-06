Политолог оценил возможность проведения переговоров Путина и Зеленского в Венгрии

Политолог Аждар Куртов в среду, 6 апреля, в беседе с «Известиями» оценил вероятность проведения встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Венгрии.

«Я думаю, вероятность не очень большая. Дело в том, что с подобными предложениями сейчас обращается очень много государств. <…> Есть предложения со стороны азиатских, европейских стран. Многие хотят быть миротворцами, отчасти в силу недостаточного понимания причин конфликта. Им кажется, что его довольно легко разрешить, поскольку, с их точки зрения, нет никаких фундаментальных противоречий между двумя родственными народами», — пояснил он.

По словам эксперта, другая часть государств, которая предлагает провести переговоры у себя, пытаются повысить свою значимость в глазах мирового сообщества. Для других же болезненными стали антироссийские санкции, которые оказывают негативное влияние на развитие их экономик, добавил политолог, отметив, что именно по этой причине они хотят приступить к скорейшему урегулирования сложившейся ситуации.

«Всё-таки удачные переговоры бывают там, где хозяин места проведения не проявляет явной заинтересованности в поддержке одной из сторон. Эти площадки должны быть нейтральными. <…> В случае если эта позиция Венгрии (по проведению переговоров. — Ред.) будет продвигаться и дальше, на нее будет оказано сильное давление со стороны государств Евросоюза и НАТО, которые и так недовольны Будапештом», — подметил Куртов.

Предложение Венгрии организовать встречу лидеров двух государств будет представлено как стремление оказать помощь РФ, предположил эксперт, указав на то, что ни Вашингтон, ни Брюссель не заинтересованы в благополучном исходе этих российско-украинских переговоров.

Ранее в этот день сообщалось о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласил Путина на мирные переговоры с участием Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что Москва не отвергает возможности встречи глав двух государств. Однако он отметил, что такие переговоры будут возможны лишь после согласования текста соглашения.

Переговоры стартовали 28 февраля в Гомельской области. Затем они продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. По итогам третьего этапа переговоров Мединский отмечал, что подписать какие-либо документы не удалось. Однако во время одной из встреч дипломаты договорились об организации гуманитарных коридоров. Затем переговоры продолжались по видеосвязи.

При этом во время четвертого раунда, который прошел 29 марта в турецком Стамбуле, Москва наконец получила письменные предложения от Киева, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

В середине февраля 2022 года из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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