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Политолог оценил вероятность военной операции Киева в Донбассе
13 декабря 2018, 14:25 • 525 • Украина
Политолог Юрий Светов прокомментировал RT возможность подготовки Украины к наступлению в Донбассе.
© Ministry of Defense of Ukraine
«Угроза такого рода военной операции существует реально. Комментируя инцидент в Керченском проливе, я говорил о том, что следующим шагом вполне могут стать агрессивные действия в Донбассе и на Луганщине. Порошенко не удалось решить задачу, чтобы ввести военное положение по всей Украине и на 90 дней. Это военное положение заканчивается в конце декабря, а ему надо сделать всё, чтобы выборы отложить, сорвать, поэтому нужно быть готовыми», — отметил Светов.
Эксперт предположил, что Порошенко может планировать с помощью этой провокации продлить военное положение, «вызвать сочувствие к Украине и выставить Россию агрессором».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев ведёт подготовку стремительного наступления в Донбассе.
По её словам, для этого планируется задействовать сконцентрированную войсковую группировку.
11 декабря глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что от разведки ДНР поступает информация о подготовке ВСУ к полномасштабному наступлению.
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