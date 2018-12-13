Политолог оценил вероятность военной операции Киева в Донбассе

Политолог Юрий Светов прокомментировал RT возможность подготовки Украины к наступлению в Донбассе.

«Угроза такого рода военной операции существует реально. Комментируя инцидент в Керченском проливе, я говорил о том, что следующим шагом вполне могут стать агрессивные действия в Донбассе и на Луганщине. Порошенко не удалось решить задачу, чтобы ввести военное положение по всей Украине и на 90 дней. Это военное положение заканчивается в конце декабря, а ему надо сделать всё, чтобы выборы отложить, сорвать, поэтому нужно быть готовыми», — отметил Светов.

Эксперт предположил, что Порошенко может планировать с помощью этой провокации продлить военное положение, «вызвать сочувствие к Украине и выставить Россию агрессором».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев ведёт подготовку стремительного наступления в Донбассе.

По её словам, для этого планируется задействовать сконцентрированную войсковую группировку.

11 декабря глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что от разведки ДНР поступает информация о подготовке ВСУ к полномасштабному наступлению.