Политолог оценил украинский учебник по географии

Политолог Владимир Джаралла в беседе с Nation News оценил украинский учебник по географии.

«Появление подобного произведения, которое нельзя называть учебником, говорит о том, что национализм на Украине идёт по своему логическому пути и полностью отрывает страну от реальности», — заявил он.

По его словам, новое поколение не должно обучаться на подобном.

Как считает Джаралла, эта книга для школьников демонстрирует, что процесс разрушения пустил глубокие корни, и это уже не повод для шуток.

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович рассказал о шоке при виде нового учебника по географии для восьмого класса.