Политолог оценил требование Зеленского уволить Кличко

Политолог Александр Асафов прокомментировал RT требование украинского лидера Владимира Зеленского к правительству освободить Виталия Кличко от должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

«Позиция Зеленского — это реализация запроса на обновление. Начиная избавляться от наследия Порошенко (а Кличко — это яркий продукт его наследия), то, конечно, это ничего не значащее, но тем не менее, знаковое, вот такой парадокс, освобождение от полномочий. Оно будет воспринято общество позитивно. Постепенное или резко выдавливания его из политики — это единственно возможный путь выполнения предвыборных обещаний Зеленским», — пояснил Асафов.

По его словам, снятие Кличко с одной должности, оставление на другой, не имеет особого значение.

«Это начало его демонтажа. Поскольку любой политический процесс Зеленского должен быть обставлен максимально продолжительно и ярко, то поэтому это делается подобным образом», — добавил аналитик.

По мнению Асафова, вместо Кличко будет назначен человек из окружения Зеленского, который будет «понятным и не токсичным».

«(Человек.— RT) не настолько запятнанный политически, и, в том числе, на посту мэра — с этими всеми отключениями навсегда горячего водоснабжения, разрушенными мостами, проваленными общеевропейскими мероприятиями, это начало конца для Кличко», — заключил он.

Ранее Зеленский потребовал от правительства Украины уволить Кличко.