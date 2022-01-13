Политолог оценил статью о желании США втянуть РФ в войну на Украине

Некоторые структуры США действительно хотят втянуть Россию в войну на Украине. Такое мнение в четверг, 13 января, «Известиям» выразил политолог Сергей Марков.

Так он прокомментировал статью польского издания Myśl Polska от 12 января, где обозреватель Адам Смех допустил, что Штаты будут стараться сорвать переговоры с российской стороной о гарантиях безопасности, для того чтобы втянуть Россию в военный конфликт на Украине.

Марков же уверен, что в США нет единой позиции в этом вопросе, так как последствия такого развития событий неизвестны. Одни, по его словам, считают, что США якобы добились огромных успехов по превращению Украины в «анти-Россию» и, втянувшись в конфликт, Москва завязнет в нем.

«Американцы точно преувеличивают свои успехи на Украине и свойственно им преувеличивать антироссийские настроения в Украине», — отметил политолог.

С другой стороны, в США боятся участия Москвы в предполагаемом конфликте на юго-востоке Украины, так как считают, что российскую сторону поддержит местное население.

Согласно мнению, который высказал Смех, в настоящий момент США хотят войны на Украине, а для этого им нужно спровоцировать конфликт между Москвой и Киевом. Он указал, что по плану США русский и украинский народы, которые имеют общие религиозные, культурные и в значительной степени этнические корни, будут «убивать друг друга в рамках полномасштабного конфликта».

Другой польский эксперт, аналитик Конрад Рэнкас, днем ранее выразил уверенность, что сообщения о якобы возможном нападении России на Украину не имеют ничего общего с реальностью. Однако, по его мнению, сами подобные слухи на руку Западу. Так, США продолжают «одалживать» Киеву деньги, которые в итоге возвращаются обратно в виде оплаты военных заказов, бизнес процветает, а ВПК с услужливыми СМИ подсчитывают прибыли, подчеркивал он.

12 января в Брюсселе завершилось заседание Совета Россия–НАТО. Встреча состоялась в штаб-квартире Североатлантического альянса. Заседание длилось дольше запланированного — больше четырех часов.

Уже после встречи Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал ее «непростой, но важной дискуссией». Он сообщил, что стороны обсуждали ситуацию на Украине, а также вопросы безопасности в Европе.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Александр Грушко также заявил, что деэскалация ситуации на Украине возможна, если принудить Киев выполнять Минские соглашения. Он подчеркнул, что НАТО должно прекратить военное содействие Украине.

Переговоры о гарантиях безопасности проходят в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а на 13 января запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

При этом западные СМИ уже неоднократно публиковали статьи в которых говорится о якобы возможном российском вторжении. Москва же отвергала подобные обвинения. Так, 23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах по «вторжению» на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.

6 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видят явно агрессивную риторику Запада по Украине и вбросы СМИ по якобы планируемому вторжению в эту страну. По его словам, напряженность на Украине можно снять, только получив гарантию того, что Киев отказался от возможного решения проблемы Донбасса силовым методом.