Политолог оценил составленный по результатам опроса президентский рейтинг на Украине

Директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в беседе с RT прокомментировал результаты опроса, которые показали, что лидером президентского рейтинга на Украине является глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Главный вывод из этого рейтинга — то, что ключевые политические кандидаты стоят на месте. Если посмотреть динамику, начиная с последних президентских выборов на Украине в 2014 году, то Юлия набрала 13%, сейчас у неё 18%. И за весь период измерений (порядка 15—20 социологических опросов), у неё рейтинг находился в диапазоне между 11% и 19%. Это просто рейтинг стояния на месте для успешной кандидатуры. У Петра Порошенко, конечно, рейтинг упал с 55% до 8%», — пояснил эксперт.

По его словам, результаты президентских выборов на Украине в данный момент предугадать крайне сложно.

«С учётом тех антирейтингов, которые фиксируют социологические опросы, наблюдается серьёзный кризис в украинской политической системе. В принципе, одинаковое недоверие как к власти, так и к оппозиции, огромная ниша для новых кандидатов. Разрывы настолько малы, что результаты президентской кампании будут определяться на финишных рывках. Нет ни откровенных лузеров, ни фаворитов», — заключил он.

Ранее проведённый опрос показал, что Тимошенко лидирует в президентском рейтинге на Украине.