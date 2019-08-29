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Политолог оценил сообщения о поручении Трампа по вопросу помощи Киеву
29 августа 2019, 11:09 • 65 • Украина
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине.
© Reuters
«Я думаю, что есть такая вероятность (пересмотра США военной помощи Украине. — RT)... Трамп хотел бы избавиться от наследия Обамы в этом вопросе», — заявил политолог.
Вероятный пересмотр военной помощи Украине можно связать с грядущими президентскими выборами в США, считает эксперт.
Он также напомнил, что в данном случае военная помощь США имеет скорее демонстрационный характер.
«Сама по себе американская военная помощь Украине не имеет никакого принципиального значения, это скорее элемент политики или даже элемент демонстрации, который к военным возможностям Украины особого отношения не имеет», — подчеркнул Брутер.
Ранее издание Politico со ссылкой на высокопоставленный источник сообщило об инициированном Трампом пересмотре военной помощи Украине.
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