Политолог оценил сообщения о поручении Трампа по вопросу помощи Киеву

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине.

«Я думаю, что есть такая вероятность (пересмотра США военной помощи Украине. — RT)... Трамп хотел бы избавиться от наследия Обамы в этом вопросе», — заявил политолог.

Вероятный пересмотр военной помощи Украине можно связать с грядущими президентскими выборами в США, считает эксперт.

Он также напомнил, что в данном случае военная помощь США имеет скорее демонстрационный характер.

«Сама по себе американская военная помощь Украине не имеет никакого принципиального значения, это скорее элемент политики или даже элемент демонстрации, который к военным возможностям Украины особого отношения не имеет», — подчеркнул Брутер.

Ранее издание Politico со ссылкой на высокопоставленный источник сообщило об инициированном Трампом пересмотре военной помощи Украине.