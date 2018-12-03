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Политолог оценил сообщения о британских военных на Украине

03 декабря 2018, 10:39  •  51 • Украина
Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о том, что несколько групп военных из британской 77-й бригады находится на Украине.
 
© army.mod.uk
 

По некоторым данным, у подразделения три основных направления работы: выполнение военных задач в интернете, психологическое воздействие и информационные операции.

«У Великобритании есть далекоидущие геополитические амбиции, возможно, с помощью темы Украины Лондон пытается добиваться большей субъектности в международных делах. После прихода к власти Дональда Трампа Великобритания стала вести себя более самостоятельно во взаимоотношениях с США. Эта публикация ещё раз говорит о том, что Украина находится под внешним управлением», — пояснил Мезюхо.

По словам эксперта, факт, что на территории Украины работают различные международные организации, военные инструкторы, иностранные фонды, которые «управляют внутриполитическими процессами», не является секретом. 

«Украина давно потеряла субъектность в международных делах. В свете дела Скрипалей и того, что Лондон пытается взять некое первенство в антироссийской политике в мире, я бы не исключал, что информация о присутствии британских военных на Украине может подтвердиться в самое ближайшее время. С одной стороны, это сенсационная новость, а с другой  — ничего нового в этом нет», — заключил Мезюхо.

Ранее посольство России в Лондоне прокомментировало сообщения СМИ о присутствии военных из специального подразделения британской армии на Украине.

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