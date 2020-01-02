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Политолог оценил слова украинского политика о поставках газа из России
02 января 2020, 15:39 • 60 • Украина
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с RT оценил заявление украинского вице-премьер-министра по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрия Кулебы о том, что Украина «ещё не созрела» для возвращения к прямым поставкам газа из России.
РИА Новости
«Ради чего отказываться от прямых поставок (газа из России. — RT), объяснить сложно. Никаких нарушений правил Третьего энергетического пакета нет», — пояснил эксперт.
Дудчак подчеркнул, что все надеялись на то, что прямые поставки российского газа на Украину будут, а также что они смогут снизить цену для конечного потребителя.
По его мнению, такое заявление Кулебы можно назвать отговорками и попыткой «пустить пыль в глаза».
Ранее Кулеба заявил о неготовности Украины к прямым поставкам газа из России.
По его словам, его цель на должности вице-премьер-министра заключается в том, чтобы газовый рынок Украины функционировал исключительно на основе норм ЕС, Третьего энергетического пакета.
Как отметил Кулеба, Россия не должна использовать газ как инструмент шантажа.
31 декабря Москва и Киев подписали пакетное соглашение, которое позволит продолжить транзит газа через Украину после 1 января 2020 года.
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