Политолог оценил слова украинского политика о поставках газа из России

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с RT оценил заявление украинского вице-премьер-министра по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрия Кулебы о том, что Украина «ещё не созрела» для возвращения к прямым поставкам газа из России.

«Ради чего отказываться от прямых поставок (газа из России. — RT), объяснить сложно. Никаких нарушений правил Третьего энергетического пакета нет», — пояснил эксперт.

Дудчак подчеркнул, что все надеялись на то, что прямые поставки российского газа на Украину будут, а также что они смогут снизить цену для конечного потребителя.

По его мнению, такое заявление Кулебы можно назвать отговорками и попыткой «пустить пыль в глаза».

Ранее Кулеба заявил о неготовности Украины к прямым поставкам газа из России.

По его словам, его цель на должности вице-премьер-министра заключается в том, чтобы газовый рынок Украины функционировал исключительно на основе норм ЕС, Третьего энергетического пакета.

Как отметил Кулеба, Россия не должна использовать газ как инструмент шантажа.

31 декабря Москва и Киев подписали пакетное соглашение, которое позволит продолжить транзит газа через Украину после 1 января 2020 года.