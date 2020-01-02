Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вермахт в тисках союзных фронтов
"Это было странно": Популярная модель взяла кольцо за 20 млн рублей, о...
Кто запустил проект "Грета Тунберг"?
"Отличная и важная координация!": Трамп оценил совместную работу США и...
Главная / Украина

Политолог оценил слова украинского политика о поставках газа из России

02 января 2020, 15:39  •  60 • Украина
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с RT оценил заявление украинского вице-премьер-министра по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрия Кулебы о том, что Украина «ещё не созрела» для возвращения к прямым поставкам газа из России.
 
РИА Новости
 

«Ради чего отказываться от прямых поставок (газа из России. — RT), объяснить сложно. Никаких нарушений правил Третьего энергетического пакета нет», — пояснил эксперт.

Дудчак подчеркнул, что все надеялись на то, что прямые поставки российского газа на Украину будут, а также что они смогут снизить цену для конечного потребителя.

По его мнению, такое заявление Кулебы можно назвать отговорками и попыткой «пустить пыль в глаза».

Ранее Кулеба заявил о неготовности Украины к прямым поставкам газа из России.

По его словам, его цель на должности вице-премьер-министра заключается в том, чтобы газовый рынок Украины функционировал исключительно на основе норм ЕС, Третьего энергетического пакета.

Как отметил Кулеба, Россия не должна использовать газ как инструмент шантажа.

31 декабря Москва и Киев подписали пакетное соглашение, которое позволит продолжить транзит газа через Украину после 1 января 2020 года. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



60
Источник
Похожие новости
02 января 2020, 15:39
Политолог оценил слова украинского политика о поставках газа из России
02 января 2020, 15:39
В Крыму ответили на новогоднее обращение Зеленского к крымским татарам
01 января 2020, 13:39
Начался транзит газа через Украину по новому контракту
01 января 2020, 20:09
На Украине заявили о «кризисных явлениях» в ГБР
02 января 2020, 15:39
Аксёнов назвал бандеровщину проклятием Украины
01 января 2020, 20:09
Глава «Нафтогаза» заявил о завершении отделения оператора ГТС Украины
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 декабря 2019, 18:09
Главный украинский провокатор неожиданно вернул России Крым и Донбасс непечатным советом Зеленскому
31 декабря 2019, 21:39
"Украина - родная": Наталья Поклонская назвала сокровенное желание
28 декабря 2019, 02:39
"Прощание было трогательным": Западные СМИ назвали фамилии возможных преемников Путина
30 декабря 2019, 22:54
Газовая атака. Россия нанесёт 1 января контрудар по США
31 декабря 2019, 02:09
"Садись, 2 по истории": Посол США решила поучить Путина и опозорилась из-за незнания фактов
28 декабря 2019, 02:39
"Абсолютная наглость": Президент Чехии намекнул на отказ от поездки на 75-летие Победы в Москву
27 декабря 2019, 23:24
Почему Путин так зол на Польшу: Поляки пытались забыть о пособничестве нацистам, а Россия напомнила. Пять раз - BBC
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.