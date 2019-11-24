Политолог оценил слова советника Трампа о перспективах Украины в НАТО

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал RT заявление советника президента США по нацбезопасности Роберта О'Брайена, который считает, что для НАТО не было бы интересно включать Украину в состав альянса в условиях её «конфликта с Россией».

По словам Мезюхо, О'Брайен «сказал то, что уже давно известно».

«Причём известно не только в кругу западных дипломатов, политических деятелей, чиновников Североатлантического альянса, но и в среде украинской политической элиты, которая на словах ратует за североатлантическую интеграцию, а на самом деле понимает, что Украину в НАТО никто не ждёт... Необязательно принимать Украину в свои ряды, чтобы использовать её территорию для размещения своих военных баз, для тренировки своих военных инструкторов или же для размещения на её территории различного рода вооружения», — заявил политолог.

По его словам, Украине стоит задаться вопросом, насколько целесообразно в данном контексте вступление в Североатлантический альянс.

«Нынешняя украинская власть, как и предыдущая, декларирует курс вступления Украины в Североатлантический альянс, и заявление О'Брайена выбивает из-под них почву, ведь тогда очевиден вопрос: «Зачем стучаться туда, где вас не ждут?» — добавил эксперт.

Как ранее заявил О'Брайен, Запад не считает, что в настоящее время было бы уместно включать Украину в состав НАТО, тем более западные страны не желают вступать в конфликт с Россией.

Также он добавил, что сама идея НАТО заключалась в том, чтобы избежать войны с Россией.