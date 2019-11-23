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Политолог оценил слова Савченко о возможности исчезновения Украины

23 ноября 2019, 23:24  •  98 • Украина
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал RT заявление экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко о том, что законопроект о продаже сельскохозяйственных земель положит конец украинской государственности.
 
РИА Новости
 

«Как говорят некоторые апологеты нынешнего режима, против закона о земле выступают те, кто не владеет землёй и на ней не работает. Это отчасти справедливое утверждение лишь в том плане, что среди тех, кто на земле работает, за закон выступают те, кто намерен поскорее продать её и уехать с Украины... После приватизации, распродажи предприятий, земли вернуть Украину в состояние государства, которое способно самостоятельно решать свои проблемы и планировать своё будущее, невозможно», — рассказал эксперт.

Он отметил, что в данном случае неуместно говорить о том, что Украина потеряет свой суверенитет, однако сложно определить, в каких рамках будет существовать Украина после принятия закона.

«Беда будет в том, что на Украине не смогут распоряжаться своими ресурсами в соответствии с Конституцией, где написано, что народ Украины — хозяин земли и ресурсов, которые находятся на её территории», — подчеркнул Дудчак.

Ранее Савченко в эфире телеканала КРТ заявила о том, что если закон о продаже сельскохозяйственных земель пройдёт, то «в 2023 году такого государства, как Украина, не будет на карте мира».

13 ноября Верховная рада Украины поддержала законопроект об открытии рынка земель сельхозназначения.

Согласно закону, до 1 января 2024 года приобретать права собственности на такую землю смогут украинские граждане и юрлица, а также, в порядке исключения, граждане или компании, в том числе иностранные, которые уже по крайней мере три года пользуются украинскими землями (арендуют).

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