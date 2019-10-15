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Политолог оценил слова Пристайко об альтернативе формуле Штайнмайера

15 октября 2019, 10:54  •  87 • Украина
Политолог Иван Мезюхо прокомментировал RT заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, какая существует альтернатива формуле Штайнмайера.
 
РИА Новости
 

По мнению Мезюхо, такое предложение альтернативы является доказательством «безальтернативности» формулы Штаймайера.

«Украинский министр пытается всячески оправдаться перед радикалами, протестующими против участия Украины в формуле Штайнмайера. По сути, Пристайко пытается найти аргументы за выполнение договорённостей в рамках формулы Штайнмайера. Министр пытается напугать украинское общество безальтернативностью пути движения по формуле Штайнмайера... Такие заявления призваны успокоить украинское общество, взбудораженное протестными выступлениями со стороны радикалов и интегральных украинских националистов», — объяснил эксперт.

Ранее Пристайко рассказал об альтернативном сценарии, при котором власти Украины «заберут треть бюджета из пенсий, зарплат, медицинского страхования».

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