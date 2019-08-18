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Политолог оценил слова Порошенко о «страхах» России
18 августа 2019, 11:54 • 204 • Украина
Политолог Александр Дудчак в беседе с RT оценил заявление экс-президента Украины Петра Порошенко о том, чего «боится Россия».
РИА Новости
«Сложно уже представить, на что он рассчитывает. К сожалению, и новая власть в своих речах не сильно отличается от тех заявлений, которые делает Порошенко. Почему-то считается, что подобная риторика может быть интересна и населению. Хотя население-то как раз и голосовало за изменение той политики, которую проводил Порошенко в течение пяти лет. Рассказы об агрессии России и о том, что она чего-то боится, вызывают уже не удивление и не зевоту, а скорее раздражение», — сказал Дудчак.
Политолог отметил, что «единой Украину назвать никак нельзя».
«И подобные идеи и речи наоборот ведут к продолжению раскола в обществе. Порошенко в течение пяти лет занимался расколом общества по всем направлениям. И продолжать в том же духе, конечно, мягко говоря, — неразумно», — добавил он.
Как ранее рассказал Порошенко, «ничто так не пугает Россию», как «единство и решительность» Украины.
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