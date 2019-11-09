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Политолог оценил слова Помпео о стабильности на Украине
09 ноября 2019, 11:24 • 82 • Украина
Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT прокомментировал заявление американского госсекретаря Майка Помпео о том, что достижение стабильности на Украине является проектом, над которым США работают.
Reuters
«США всю новейшую историю зарабатывают на военных конфликтах и не делают необдуманных финансовых вложений в части оказания так называемой помощи», — сказал эксперт.
По его мнению, если бы Вашингтон действительно был заинтересован в окончании конфликта на востоке Украины, то он бы занял «иную позицию к Украине и делал бы всё, чтобы урегулировать конфликт».
Политолог также отметил, что американская сторона «ничего не делает бесплатно и просто так», а нынешняя администрация «воспринимает украинское государство так же, как и их предшественники».
Ранее Майк Помпео в ходе пресс-конференции в Берлине заявил, что США крайне заинтересованы и активно содействуют достижению мира и стабильности на Украине.
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