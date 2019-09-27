Политолог оценил слова Помпео о помощи Украине в борьбе с коррупцией

Эксперт Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о намерении правительства США помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому в борьбе с коррупцией.

«Помпео просто хочет обезопасить своего шефа, потому что Трампу сейчас вменяют вину за то, что он якобы оказывал давление на Зеленского во время июльского разговора... с целью дискредитировать своего соперника на президентских выборах Джо Байдена. Несмотря на то что разговор, стенограмма которого была опубликована, вёлся очень корректно, вежливо и, можно сказать, мягко, против Трампа всё равно пытаются использовать этот козырь», — заявил Безпалько.

Политолог также рассказал о причинах заинтересованности США в антикоррупционной деятельности на Украине, в частности, отметив возможность контролировать страну через специальные структуры.

«Определённые структуры, которые выстраивались на Украине при поддержке американского посольства и Госдепа, были призваны осуществлять контроль над украинским государством, осуществлять внешнее управление: это и НАБУ, и ГБР... Здесь вплетаются в клубок несколько американских интересов: личный интерес Трампа, интерес американской элиты по управлению Украиной, борьба между демократами и республиканцами в свете личной неприязни к Трампу», — объяснил эксперт.

Ранее Помпео назвал «приемлемыми» и «соответствующими цели» действия чиновников Госдепа в отношении Украины и выразил надежду, что США удастся помочь Зеленскому положить конец коррупции на Украине.