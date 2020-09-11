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Политолог оценил шансы Саакашвили на возвращение во власть: "Ему не простят потерю трети Грузии"
11 сентября 2020, 06:35 • 46 • Политика
Саакашвили заявил, что не собирается вступать в конфронтацию с Россией в случае прихода к власти в Грузии. "Это всё просто пиар и очередная попытка хоть как-то раскрутить партию. И в самой стране его не простят, поскольку именно из-за него была потеряна треть территорий Грузии", - уверен политолог Игорь Гвритишвили.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал не идти на конфронтацию с Россией в случае победы его партии на парламентских выборах в республике. Обещание политика прокомментировал политолог и член Союза грузин России Игорь Гвритишвили.
По его словам, даже в случае победы партии "Единое национальное достояние" на выборах в Грузии, ничего хорошего Саакашвили в стране не ждёт. Он заочно осуждён на шесть лет за растрату бюджетных средств и находится в международном розыске.
Кроме того, Саакашвили физически не может вернуться в правительство, так как не является гражданином Грузии. Чтобы иметь хоть какие-то шансы, ему, во-первых, нужно отказаться от украинского гражданства, а во-вторых - подать прошение на имя президента Грузии.
Напомним, что в августе 2008 года, будучи президентом Грузии, Михаил Саакашвили отдал приказ о нападении на Южную Осетию. Результатом стала пятидневная война Грузии с Россией. По её окончании Абхазия и Южная Осетия были признаны Россией как независимые государоства, а Саакашвили "прославился" как "поедатель галстуков".
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