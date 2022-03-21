Политолог оценил решение Киева о приостановке деятельности ряда партий

Политолог Александр Асафов 20 марта прокомментировал решение Совета нацбезобасности и обороны Украины (СНБО) о приостановке деятельности ряда оппозиционных партий.

По мнению эксперта, за такими действиями последуют репрессии со стороны Службы безопасности Украины.

«Нынешнее решение означает фактически тотальную борьбу с иной политической позицией, у которой могут быть какие-то содержательные предложения по урегулированию ситуации. Это не нравится власти. Власть подозревает, что среди этих политических сил есть люди, которые иначе относятся к российской спецоперации, к идеи денацификации и, конечно, поддерживают происходящее», — сказал Асафов в беседе с «Известиями».

Политолог отметил, что на Украине «существует раскол общества, а власть пытается этот раскол как-то залакировать такими решениями». Он также указал на то, что в списке партий, деятельность которых приостановлена, нет движений, представляющих националистов или экс-президента страны Петра Порошенко.

«Поскольку по своей нацистской идеологии они схожи с правящей элитой», — заключил Асафов.

Накануне СНБО приостановил деятельность ряда оппозиционных политических партий на время военного положения, введенного в стране из-за спецоперации РФ. Так, приостановлена работа фракций «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Партия Шария», «Наши», «Оппозиционный блок», «Левая оппозиция», «Союз левых сил», «Держава», Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, «Социалисты», «Блок Владимира Сальдо».

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил данное решение.

На следующий день партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» назвала незаконным решение СНБО. В партии отметили, что будут оспаривать приостановку своей деятельности.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская yародные hеспублики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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