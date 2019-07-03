Политолог оценил решение Канады выделить Украине $45 млн

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT заявление министра иностранных дел Канады Кристины Фриланд о том, что страна выделит $45 млн на помощь Украине.

«На Украине никаких сознательных изменений не было пять лет. Вполне возможно, что канадские власти хотели бы каким-то образом поучаствовать в пиаре, который будет сопровождать новую серию реформ в стране. Есть шанс, что они будут более успешными и канадские либералы смогут выдать их за свой политический успех, учитывая, что сейчас у них проблемы с рейтингом», — сказал эксперт.

По его словам, сам визит нового украинского лидера в Канаду состоялся из-за того, что «Зеленский едет туда, куда его зовут».

«В США на таких условиях его пока не приглашают. С европейцами он встретился, но там деньги будет получить значительно сложнее, особенно сейчас, после того как власть в ЕС поменялась. Зеленский понимает, что Канада на сегодняшний день является главным украинским спонсором. Пока рано говорить об успехе этих отношений. Думается всё-таки, что Канада не может определять внутреннюю ситуацию на Украине», — заключил Брутер.

Ранее Фриланд заявила, что Канада выделит $45 млн на помощь Украине.

По её словам, больше половины этих средств — $25 млн — пойдёт на поддержку реформ.

Президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Канаде.