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Политолог оценил просьбу украинцев вернуть транспортное сообщение с Крымом

27 июля 2019, 13:24  •  74 • Украина
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с RT прокомментировал петиции на сайте украинского президента Владимира Зеленского о восстановлении железнодорожного и авиасообщения между Украиной и Россией.
 
© Алексей Мальгавко РИА Новости
 

«Если они (украинцы. — RT) считают Крым своим, почему бы не восстановить прямое сообщение, снять многие проблемы, которые отражаются на кошельках простых украинцев? Люди-то не прекращают ездить», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что на данном этапе сложно делать выводы о том, готовы ли Зеленский и обновлённая Верховная рада к восстановлению транспортных коммуникаций между двумя странами.

«Пока нет поводов рассчитывать на прогресс. Всё это надежды на то, что новая власть будет отличаться от прежней, но политические заявления Зеленского и его команды не грозят изменениями. Похоже, что курс может продолжиться. Хотя в прагматичных вопросах это было бы правильно», — добавил Дудчак.

Ранее на сайте президента Украины появились петиции о восстановлении железнодорожного и авиасообщения с Крымом.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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