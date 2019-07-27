Политолог оценил просьбу украинцев вернуть транспортное сообщение с Крымом

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с RT прокомментировал петиции на сайте украинского президента Владимира Зеленского о восстановлении железнодорожного и авиасообщения между Украиной и Россией.

«Если они (украинцы. — RT) считают Крым своим, почему бы не восстановить прямое сообщение, снять многие проблемы, которые отражаются на кошельках простых украинцев? Люди-то не прекращают ездить», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что на данном этапе сложно делать выводы о том, готовы ли Зеленский и обновлённая Верховная рада к восстановлению транспортных коммуникаций между двумя странами.

«Пока нет поводов рассчитывать на прогресс. Всё это надежды на то, что новая власть будет отличаться от прежней, но политические заявления Зеленского и его команды не грозят изменениями. Похоже, что курс может продолжиться. Хотя в прагматичных вопросах это было бы правильно», — добавил Дудчак.

Ранее на сайте президента Украины появились петиции о восстановлении железнодорожного и авиасообщения с Крымом.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.