Политолог оценил призыв Украины к НАТО расширить сотрудничество

Политолог Богдан Безпалько прокомментировал RT обращение Украины к НАТО с просьбой перейти на «новый уровень сотрудничества» и предоставить ей статус участника партнёрства расширенных возможностей.

Безпалько рассказал о трёх основных причинах заинтересованности Украины в расширении отношений с НАТО.

«Первая — это политический курс, который был заложен Петром Порошенко и который заключается в движении на Запад. Вторая — это демонстрация населению того, что Украина — это успешное государство, которое вполне на равных заключает договорённости и сотрудничает с такими мощными блоками, как НАТО. Третья — это попытка получить некие материальные ресурсы», — считает Безпалько.

Он предположил, что Украина, в частности, может предложить свою территорию для ведения разведывательной деятельности.

Эксперт указал на то, что украинской стороне в ближайшем будущем не стоит ожидать получения запрашиваемого «приоритетного» статуса отношений с НАТО.

«(Украину. — RT) поблагодарят за стремление к сотрудничеству, пообещают его расширить, возможно, подчеркнут важность борьбы Украины за её территориальную целостность… Но ничего конкретного обещать и делать не будут. Пока что сотрудничество НАТО и его главного бенефициара — США — очень ограниченно», — добавил политолог.

Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба рассказал о планах украинской стороны получить статус участника партнёрства расширенных возможностей в НАТО.