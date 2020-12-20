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Политолог оценил признание Зеленского о русской вакцине: Хозяева мешают спасать украинцев от COVID
20 декабря 2020, 15:50 • 127 • Политика
Зеленский пожаловался на невозможность объяснить украинцам, почему они не могут получить российскую вакцину. "Фактически тут признаёт, что ему покупать у России вакцину запрещают те же хозяева, которые не дают ему свою", - комментирует политэксперт Владимир Корнилов.
Невозможно объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину из России, если Европа и Америка не поставляют свои препараты, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The New York Times. Признание украинского лидера оценил российский политический эксперт Владимир Корнилов.
Он обратил внимание на то, что Зеленский в интервью американской газете называет российскую вакцину "спасающей жизни", но при этом объясняет невозможность её использовать тем, что Россия поддерживает ополченцев Донбасса. Это разительно отличается от заявлений, которые украинские власти делают внутри страны. А именно они утверждают, что российская вакцина - это "фейк", что она не помогает, что она вредна и прочее.
Напомним, что Россия уже не раз предлагала Украине вакцину от COVID-19. Однако в Киеве упорно отказываются и ждут сыворотку от Запада. Но там самим её не хватает. А в итоге страдает народ Украины.
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