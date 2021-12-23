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Политолог оценил пресс-конференцию Путина: "Попали в 10"

23 декабря 2021, 20:00  •  55 • Политика
Политолог Марат Баширов дал оценку ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина.
Политолог Марат Баширов оценил прошедшую в Москве очередную пресс-конференцию президента России Владимира Путина.
Самая человечная прессуха ВВП. Не знаю, кто готовил, но попали в 10,
- написал владелец и автор аналитического канала "Политджойстик".
Настоящая народная линия. Девочка из Йошкар-Олы напрягла Белозерова (РЖД). Теперь поезда будут и в Н.Новгород, и Казань, и во Владимир. Хотя не понимаю: транзитные поезда не останавливаются там?
- отметил политолог вопрос о поездах из Йошкар-Олы.
В 2021 году мероприятие длилось почти четыре часа. Путин традиционно ответил на вопросы журналистов как СМИ России, в том числе региональных, так и зарубежных СМИ.

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