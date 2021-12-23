Политолог оценил пресс-конференцию Путина: "Попали в 10"

Политолог Марат Баширов дал оценку ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина.

Политолог Марат Баширов оценил прошедшую в Москве очередную пресс-конференцию президента России Владимира Путина.

Самая человечная прессуха ВВП. Не знаю, кто готовил, но попали в 10,

- написал владелец и автор аналитического канала "Политджойстик".

Настоящая народная линия. Девочка из Йошкар-Олы напрягла Белозерова (РЖД). Теперь поезда будут и в Н.Новгород, и Казань, и во Владимир. Хотя не понимаю: транзитные поезда не останавливаются там?

- отметил политолог вопрос о поездах из Йошкар-Олы.

В 2021 году мероприятие длилось почти четыре часа. Путин традиционно ответил на вопросы журналистов как СМИ России, в том числе региональных, так и зарубежных СМИ.