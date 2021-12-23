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Политолог оценил пресс-конференцию Путина: "Попали в 10"
23 декабря 2021, 20:00 • 55 • Политика
Политолог Марат Баширов дал оценку ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина.
Политолог Марат Баширов оценил прошедшую в Москве очередную пресс-конференцию президента России Владимира Путина.
- написал владелец и автор аналитического канала "Политджойстик".
- отметил политолог вопрос о поездах из Йошкар-Олы.
В 2021 году мероприятие длилось почти четыре часа. Путин традиционно ответил на вопросы журналистов как СМИ России, в том числе региональных, так и зарубежных СМИ.
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